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MotoGP no puede limitarse a copiar el éxito de 'Drive to Survive' en la F1, explican desde Liberty

Chase Carey, directivo de Liberty Media, opina sobre cómo hacer crecer MotoGP, siguiendo un camino diferente al de la F1.

Benjamin Vinel

Editado: 22 oct 2026, 12:56

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Liz Claman and Chase Carey

Foto de: Bryan Bedder / Getty Images

Chase Carey, director de Liberty Media, cree que MotoGP "no puede limitarse a copiar" la serie documental de Netflix sobre la Fórmula 1, 'Drive to Survive', para lograr un reconocimiento generalizado.

La empresa americana adquirió la F1 en enero de 2017, y uno de los acontecimientos más importantes bajo su dirección fue el estreno de la primera temporada de la serie de Netflix dos años después, lo que contribuyó de manera sustancial al aumento de la popularidad del Gran Circo.

Posteriormente, Liberty adquirió el 84 por ciento de Dorna Sports (ahora conocida como MotoGP Sports Entertainment Group) en julio de 2025. El grupo pretende diversificar la parrilla de los grandes premios de motociclismo —11 de los 12 mejores pilotos del campeonato de 2026 son españoles o italianos— al mismo tiempo que aumenta su presencia en Estados Unidos.

"Sin duda, hay aspectos de lo que los equipos deben hacer en MotoGP que presentarán similitudes con la Fórmula 1", afirmó Carey en una conferencia celebrada en el Autosport Business Exchange de Nueva York. "Obviamente, se trata de una franquicia global".

"En cierto modo, MotoGP es incluso más alocado. Cuando ves a estos chicos, parece que están tumbados en el asfalto mientras pilotan las motos. Pero es un deporte que también tiene sus características únicas. Y creo que no se puede aplicar un enfoque estandarizado".

"Aún es pronto. Están trabajando en ello, desarrollando estrategias y buscando oportunidades para aprovechar ese deporte y hacerlo crecer de la misma forma que hemos intentado con la Fórmula 1".

A 'Drive to Survive' se le atribuye haber acercado la F1 a un público totalmente nuevo, impulsado por los confinamientos de la pandemia del COVID-19, que comenzaron un par de semanas después del estreno de la segunda temporada.

"Drive to Survive es probablemente el ejemplo más evidente", reconoció Carey. "Nos dimos cuenta de que necesitábamos contar con las personalidades que conforman este deporte, darles una plataforma más amplia y permitir que los aficionados se involucraran".

"El mundo digital actual funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La experiencia premium sigue siendo la carrera en directo, pero, al fin y al cabo, la gente se conecta con la carrera, la sigue y ve fragmentos de la misma, vídeos de lo que hace la gente y de lo que ocurre entre bastidores".

"La siguen [la F1] las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por eso tenemos que seguir buscando formas de satisfacer ese interés y ese deseo de conectar con su deporte, y ofrecer los medios que permitan a los aficionados conectar con el deporte de esa manera".

Liz Claman y Chase Carey

Foto de: Bryan Bedder / Getty Images

"En este momento, Estados Unidos es el mayor mercado de YouTube para nuestro deporte. Eso da una idea de la conexión que estamos logrando a través de [esos] medios. Drive to Survive se ha convertido en una pieza clave de nuestra estrategia digital. Se están realizando muchos esfuerzos en el ámbito digital, pero sin duda esa es la pieza clave. Ha sido una franquicia increíblemente importante y valiosa para nosotros", siguió.

Muchas competiciones, tanto en el mundo del motor como en otros ámbitos, han intentado emular este éxito, pero Carey no cree que eso sea lo adecuado para MotoGP.

"Hay que buscar oportunidades", insistió el dirigente americano. "Siendo realistas, todo el mundo vio 'Drive to Survive' y luego todo el mundo intentó imitarlo. El golf intentó hacer su 'Full Swing', el tenis intentó hacer 'Break Point'… Todo el mundo".

"Por lo general, no se puede simplemente copiar algo. Creo que eso lo aprendimos en Fox con 'American Idol' [un reality musical]. Ese programa cautivó de alguna manera la imaginación del mundo, y hubo programas que le siguieron y tuvieron éxito, pero solo hubo un 'American Idol' que realmente lo consiguió".

"Creo que, en general, no se puede salir ahí fuera y hacer lo mismo. Hay que encontrar formas de aprovechar las oportunidades, sacar partido a las personalidades, utilizar las plataformas digitales y forjar buenas alianzas. Un socio en la Fórmula 1 como Apple… Creo que ahí es donde Apple ha aportado una perspectiva totalmente nueva sobre cómo retransmitir y conectar con los aficionados. Así que creo que, ante ese tipo de oportunidad, hay que ver qué se puede hacer con ella y cómo desarrollarla".

"En MotoGP tienen que seguir su propio camino y encontrar sus propias oportunidades. La película de Fórmula 1 fue una gran oportunidad para eso, pero no se puede simplemente hacer una película sobre MotoGP. Puede que esa no sea la oportunidad adecuada. Pero puede que haya algo más… Habrá algo más. Probablemente no se trate solo de hacer lo mismo que has hecho hasta ahora, sino de encontrar esas oportunidades, de descubrir esas personalidades", cerró Carey.

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