Los motivos que colocan a Hülkenberg en Haas para la F1 2023

Cada vez hay más indicios que ponen a Nico Hülkenberg como el principal candidato al asiento del equipo Haas para la temporada 2023 de Fórmula 1, sustituyendo así a Mick Schumacher. Todavía es un secreto la fecha en la que los estadounidenses confirmarán su alineación del próximo curso, pero hay algunas cosas que hacen incrementar las posibilidades de que sea antes del Gran Premio de Brasil, que se disputa el 13 de noviembre en Interlagos.

Solo una semana después de la prueba brasileña se llega al final en Abu Dhabi, y el jefe de la escudería, Guenther Steiner, ya ha declarado que su objetivo es "saber quién estará en el coche el próximo año" en esa carrera en Yas Marina. Uno de los motivos sería para montar al elegido en el VF-22 para probar los neumáticos Pirelli junto a Kevin Magnussen en los test del martes posterior.

Es poco probable que el anuncio se produzca entre las dos citas de Brasil y Abu Dhabi, y es que el italiano aseguró que "solo hay una semana", y que no había tiempo suficiente para "hacer nada".

Entre las posibilidades estaban Antonio Giovinazzi, pero ya no tiene muchas opciones, y aunque Pietro Fittipaldi también estaba como candidato, sus posibilidades se han diluido, lo que significa que la elección está entre Hülkenberg y Mick Schumacher.

"Todavía no hay nada concreto", dijo el alemán más veterano a pesar de que se le insistía en la cadena en la que hizo las labores de comentarista en el pasado Gran Premio de México, ServusTV, a través de Andreas Gröbl. No fue hasta el final de la emisión cuando afirmó: "A fin de cuentas, tampoco es mi decisión, no la voy a tomar, todavía siguen las conversaciones, soy optimista, pero habrá que tener paciencia".

Otro indicio que habla a favor del germano es que Aston Martin anunció el fichaje de Stoffel Vandoorne como piloto reserva y de pruebas para 2023, junto con el campeón de la Fórmula 2, Felipe Drugovich.

"El anuncio de Stoffel [Vandoorne], junto a Fernando [Alonso], Lance [Stroll] y Felipe [Drugovich], aporta una profundidad adicional a nuestra fantástica plantilla de pilotos", dijo el jefe de la escudería, Mike Krack.

Sin embargo, el comunicado no cita a Hülkenberg, y eso es relevante, puesto que aún tenía contrato con el equipo, incluso sustituyó a Sebastian Vettel en los dos primeros grandes premio del año cuando su compatriota dio positivo por COVID-19.

No es imposible que la decisión se tome estos días, pero antes que consultar a Steiner, habría que recurrir al dueño, Gene Haas, que se mostró muy crítico con las actuaciones de Mick Schumacher.

En una prueba de la NASCAR en Las Vegas aseguró que el joven germano tenía "mucho potencial", pero que les estaban costando una fortuna todos sus accidentes, por lo que si quería quedarse, debía demostrar que podía entrar en los puntos, cosa que no ha hecho excepto en Silvertone y Austria, aunque en su defensa hay que decir que Magunssen solo puntuó en Austin desde entonces. Ni Mick Schumacher ni Hülkenberg tienen otras alternativas en el Gran Circo, por lo que no pueden negociar con más conjuntos, y la pelota ahora está en el tejado de Haas.

El de 23 años explica que es muy complejo lograr lo que se le pide porque tiene un coche inferior, y en las dos últimas citas en Estados Unidos y México corrió diferente suerte, porque en Austin veía la posibilidad de sumar, mientras que en el Autódromo Hermanos Rodríguez no tenía ritmo.

El hijo del siete veces campeón del mundo se despedirá de la academia de Ferrari a final de 2022, y quizá tenga una despedida similar a la de su amigo Sebastian Vettel, quien lamentaría que ambos terminasen su etapa juntos: "Creo que el desarrollo lo tiene, y ha tenido algunas carreras este año que han sido buenas".

"Otras, quizá no fueron tan bien", dijo el tetracampeón. "A veces ha estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, y todos sabemos que cuando vas al límite, pueden cometerse errores, especialmente cuando eres un piloto que debe ir más allá de lo que da el coche para sumar puntos".

