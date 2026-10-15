Fórmula 1 GP de Singapur

Los motivos por los que Alonso prefiere evitar las carreras nocturnas en F1

Fernando Alonso no ve ventajas en las carreras nocturnas de la F1 y explica los varios motivos personales por los que prefiere correr durante el día.

Juanjo Sáez

Publicado: 15 oct 2026, 16:29

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Aprovechando la carrera nocturna del Gran Premio de Singapur el pasado fin de semana, los pilotos fueron preguntados por sus preferencias sobre las carreras nocturnas o los habituales y más tradicionales domingos bajo el sol.

Entre las respuestas, sorprendió escuchar a Fernando Alonso decir que no es un gran defensor de las carreras nocturnas en la F1. Aunque reconoce que, desde el punto de vista de la conducción, apenas existen diferencias gracias a la buena iluminación.

"Creo que para nosotros no cambia mucho. El circuito está bien iluminado", dijo en referencia al circuito urbano de Marina Bay.

El bicampeón español del mundo de F1 explicó que el horario de las carreras responde más a criterios televisivos que a las preferencias de quienes están al volante.

"Creo que depende de los horarios de Europa, EE.UU. o dondequiera que los aficionados quieran ver la carrera. No lo sé. Creo que no tengo preferencia por la noche o el día y que para nosotros no hay gran diferencia", aseguró.

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Cuando se le preguntó directamente si le gustaría ver más carreras nocturnas en el calendario de la Fórmula 1, Fernando Alonso fue incluso más contundente y admitió que, si tuviera que elegir, se quedaría con los grandes premios disputados durante el día por un motivo bastante personal.

"No, diría que no [quiero más carreras nocturas]. Probablemente sea mejor durante el día. Porque cuando es nocturna el día se hace muy largo hasta que llega la carrera".

Y explicó: "Te levantas por la mañana, tienes por delante un día muy largo y luego no puedes volar a casa después de la carrera porque ya es demasiado tarde".

Fiel a su sentido del humor, Alonso terminó dejando una propuesta tan inesperada como práctica: adelantar todavía más el horario de las carreras.

"Así que, en realidad, la carrera debería ser incluso a primera hora de la mañana". Y remató la idea con una sonrisa: "Y así vamos a comer en casa".

Aunque las carreras nocturnas ya se han convertido en una seña de identidad de varios grandes premios del calendario, como Singapur, Las Vegas, Bahrein, Arabia Saudí o Qatar, Alonso deja claro que, si dependiera de él, la F1 seguiría apostando mayoritariamente por competir bajo la luz natural.

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Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

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