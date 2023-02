La verdad de por qué llaman "flechas de plata" a Mercedes F1

Cargar el reproductor de audio

Vuelve el negro a la decoración del equipo Mercedes, y a lo grande. La próxima temporada de Fórmula 1 se perfila como una de las que marcará una época para el aspecto de los monoplazas y aunque algunos hacen juegos con el nombre de sus coches, como McLaren con el MCL60 al celebrar el 60 aniversario desde su fundación, hay un homenaje a la inversa que tiene un trasfondo deportivo.

Los de Brackley han ido más lejos que nadie, y los ocho veces campeones del mundo lucirán una carrocería totalmente negra para eliminar el exceso de peso del W14. Se han deshecho del plateado que daba nombre a su apodo, uno que es histórico, y lo camuflan con un cuerpo desnudo, completamente en fibra de carbono para aligerar en unos dos kilogramos el peso en la báscula para alcanzar el límite mínimo impuesto por la FIA de 798 kilos.

Como resultado, el departamento comercial y de marketing de la escudería ha perdido en gran medida la discusión con los ingenieros, pero no puede haber más peso del necesario si se trata de ir rápido sobre el asfalto, sin importar la espectacularidad visual que aparezca en la televisión. Como tal, Mercedes se ha despedido del plateado, y han regresado al negro que lucieron en las temporadas 2020 y 2021 para luchar contra el racismo, pero si nos fijamos bien, no es que hayan cambiado los colores, sino que han desaparecido en el halo, los pontones y partes de los alerones.

El jefe del equipo, Toto Wolff, se refirió al regreso de una decoración oscura: "El año pasado teníamos sobrepeso. Este hemos intentado averiguar dónde podíamos exprimir hasta el último gramo, y se puede ver que algunas partes están en [fibra de] carbono puro, junto con algunas que están pintadas en mate".

Afortunadamente, el drástico ahorro de peso reproduce a la perfección un trozo de 90 años de historia de los alemanes en el mundo de la competición, porque, según el comunicado oficial que se lanzó en la presentación del W14, se inspiraron en "la legendaria creación de las flechas de plata originales" para eliminar la pintura.

Los archivos dicen que Mercedes presentó su W25 a Adolf Hitler en enero de 1934, con un vehículo sobrealimentado en un blanco resplandeciente, el color nacional de Alemania para las carreras, pero para el estreno del coche [retrasado por un problema de combustible que afectó a AVUS a finales de mayo] en Nurburgring en junio, los tres W25 superaban en un kilo el recién introducido límite de peso máximo de 750 kilogramos para los grandes premios.

Es casi seguro que eso llevó al director del conjunto, Alfred Neubauer, y al piloto, Manfred von Brauchitsch, a idear un plan para quitar la pintura a base de plomo en un esfuerzo por alcanzar esa cifra de la normativa. Cuando lo consiguieron, con von Brauchitsch victorioso, nació el apodo de las flechas de plata, según cuenta la leyenda. Sin embargo, aceptar esa historia como cierta puede ser caer en un error, porque, para empezar, dos meses después de que el entonces blanco W25 fuera presentado al gobierno nazi y, sobre todo, tres meses antes de esa primera carrera en Nurburgring, el equipo Auto Union presentó su Type A y era plateado.

Técnicamente, el coche disponía de un motor V16 de 4,4 litros ubicado detrás del piloto en una configuración central, pero también tenía aluminio para darle un acabado plateado de primera, y lucieron sin pintura en la cita en la que los Mercedes no pudieron disputar.

La historia del origen de las flechas de plata apareció por primera vez en las memorias de Neubauer de 1958, "La velocidad era mi vida". Antes de su publicación, apenas hay registros públicos de época sobre el proceso de quitar la pintura, además de que muchos creen que el entonces director de la escudería era un amante de adornar demasiado sus autobiografías en aras de una buena anécdota.

Aunque era una buena idea en los W25 para cumplir con la normativa del peso en 1934, concebida para prohibir los motores más grandes que hacía que las velocidades aumentaran a un ritmo alarmante, el límite de 750 kilos no se impuso en Nurburgring. Al parecer, para reforzar la lista de inscritos, ya que los equipos tenían dificultades para cumplir con el objetivo y pasar las verificaciones, el AVUS y el Eifelrennen se disputaron con el reglamento abierto de la Fórmula Libre, así que, de no ser por las buenas prácticas preventivas de Neubauer, la popular historia del origen de las flechas de plata se habría retrasado.

Sin embargo, quizá esa narración de base tan famosa sea para el apelativo informal de Mercedes ya llevaba años desfasada, y hay una muy buena razón para que von Brauschitch ocupara un lugar tan importante en la eliminación de la pintura en 1934, pues tenía una clara fuente de inspiración. Antes de que el gobierno financiara tanto a Auto Union como a Mercedes, Alemania carecía de equipos de fábrica y por ello, el piloto cogió el Mercedes SSKL [Super Sport Short, por la distancia entre ejes, Light], propiedad de su primo, Hans von Zimmermann, y se asoció con Neubauer. Con el dinero de este último, desarrollaron una carrocería aerodinámica para garantizar que el monoplaza diseñado originalmente en 1927 pudiera seguir siendo competitivo.

Los Mercedes de la época eran conocidos como "elefantes blancos" debido al color nacional de competición y a su enorme tamaño para albergar un motor de seis cilindros sobrealimentado de 7.000 cc. No obstante, el SSKL reconstruido, por su voluminosa, pero suave carrocería, fue etiquetado como el "pepinillo" o "pepino", algo que no era muy atractivo, pero con una velocidad máxima en AVUS de casi 230 km/h, al menos era eficaz, ya que ganó en 1932 al adelantar al Alfa Romeo de Rudolf Caracciola en la última vuelta.

Al parecer, debido al crítico tiempo de construcción del SSKL, no hubo capacidad para pintar el coche para que estuviera listo para la carrera. Por ello, compitió en su versión plateada y, por tanto, durante la primera cita de la historia en la que se emitió en un programa de radio, surgió por primera vez la apelación de flecha de plata. Nueve décadas después, es el peso, y no las prisas, lo que ha provocado que el W14 no tenga ese color plateado y que regrese al negro de las temporadas 2020 y 2021 para apoyar el movimiento de Black Lives Matter [Las Vidas Negras Importan].

En caso de que los supersticiosos crean que el W13 de 2022 siempre ha sido como 'un niño problemático', rememorar la época ganadora con colores oscuros será, sin duda, un buen augurio de aspirante.

Mercedes también asegura que el W14 se viste de negro para "recordar al Sauber C12 de 1993", que, aunque albergaba un motor V10 de 3,5 litros fabricado por Ilmor, la cubierta llevaba la pegatina "Concept by Mercedes", en referencia a la prolongada asociación de las dos marcas que cosechaba tantos éxitos en el Grupo C.

El hecho de que en 2023 vuelvan al negro tras tres décadas es de suponer que es un guiño a ese monoplaza, que estaba pintado, a diferencia del actual, que se pasa a la fibra de carbono casi al completo.

