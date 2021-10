Vídeo: así vivieron los MiniDrivers el agitado GP de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos regresó al calendario tras quedarse fuera la pasada temporada. Austin es siempre especial y esperábamos una gran lucha entre los primeros clasificados del campeonato, Max Verstappen y Lewis Hamilton, algo que ocurrió. El de Red Bull arrancó desde la pole, pero el de Mercedes le adelantó en la salida, y durante la carrera las posiciones volvieron a cambiar tras los pitstop.

La emoción en cabeza volvió al final de la carrera, mientras que en otra parte de la parrilla Fernando Alonso luchaba contra la FIA y los adelantamientos de los Alfa Romeo de Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi por fuera de la pista.

¿Te gustaría ver los mejores momentos de la carrera con un toque particular? ¡Pues no te pierdas los MiniDrivers y su particular punto de vista de las carreras!

(Haz click en el enlace o sobre la imagen para ver las fotos del GP de Estados Unidos 2021 de F1)