Elliott no tomó la "decisión equivocada" con los 'pontones cero' de Mercedes

Muchos consideran a Mike Elliott como el principal responsable del fallido concepto de 'cero pontones' en Mercedes, y tras más de una década en la escudería, como resultado de todo ello, ambas partes decidieron emprender caminos diferentes hace unos meses. Ahora, los de Brackley vuelven a la senda de los triunfos, incluso cosecharon tres victorias en las últimas cuatro carreras antes de las vacaciones de verano, pero uno de los que trabajó codo con codo con el británico, Philipp Brändle, se mostró contrario a la idea de que todo lo que sufrió el equipo se debiera a su antiguo director técnicos.

En una entrevista exclusiva con el portal asociado a Motorsport.com, los alemanes de Motorsport-Total.com, el ingeniero dijo: "Al fin y al cabo, Mike Elliot era mi superior en aquel momento. Era director de aerodinámica cuando yo estaba allí, y le tengo en muy alta estima, porque no conozco a nadie, además de él, que entienda tanto el arte global del coche de Fórmula 1".

Ahora como comentarista en ServusTV, sigue de cerca el Gran Circo, y comentó sobre su antiguo compañero: "Siempre nos hizo entender a los de aerodinámica que hay algo más que la aerodinámica, que hay efectos que superan con creces las posibilidades de simulación en el túnel de viento. Por ejemplo, en el túnel de viento, el aire siempre viene de delante, pero en la realidad es un poco diferente".

Philipp Brändle continuó: "Puedes imaginar cómo gira el monoplaza, y la parte delantera y la trasera tienen un flujo de aire completamente diferente, pero eso no se puede simular como algo real en el túnel de viento. Por eso la fragmentación de los datos, por ejemplo, es muy importante, y hacen falta muchos matemáticos, modeladores, para hacerlo funcionar, para traducir los datos correctamente para el simulador y circuito en las carreras".

El austriaco también elogió a su 'profesor' por su clarividencia: "Mike [Elliott] siempre nos daba cosas así y decía, 'recordad, todo es modelar lo que estamos haciendo', por eso, diría básicamente que Mike Elliott tiene un gran conocimiento del vehículo".

"No creo que Mike tomara la decisión equivocada"

El ingeniero cree que hubo otras razones por las que los monoplazas de Mercedes durante las temporadas 2022 y 2023 no estuvieron a la altura de las expectativas: "Tal vez sobrestimaron lo que podían hacer con el chasis y lo que era posible al final, porque no podían rodar tan bajo como querían, por la razón que fuera, ese fue, en última instancia, el síntoma".

Sin embargo, Philipp Brändle quiso aclarar: "No creo que Mike tomara una decisión equivocada en ese sentido. Simplemente ocurrió así, le podría haber pasado a cualquier otro".

Aunque el que fuera empleado de la escudería germana no supo decir si la marcha del director de aerodinámica fue algo voluntario tras el fracaso que supuso el concepto de 'cero pontones', pero está seguro de que su sucesor hizo bien el trabajo: "Creo que sí, James Allison tiene más experiencia en cuanto a su categoría y su experiencia como director técnico, porque lleva más tiempo en ello, incluso en otro equipo, también desempeñó este papel en Ferrari".

No obstante, el ingeniero no estaba dispuesto a aceptar que Mike Elliott no fuera válido en ese lugar, y simplemente aseguró que se trataba de un puesto directivo que no era ideal para él: "Yo diría que eso es demasiado simplista. Mike Elliott es un gran gestor de personas, siempre ha hecho un gran trabajo con nosotros y siempre se ha tomado su tiempo, no importa para quién".

"Quizá hubo decisiones equivocadas ..."

Mike Elliott incluso estuvo presente en la entrevista de trabajo de Philipp Brändle antes de fichar por Mercedes: "Cuando me estaban entrevistando, entró al final y me hizo una pregunta sobre el DRS. Fue genial, aunque, por suerte, en aquel momento no sabía quién era, de lo contrario, me habría puesto un poco más nervioso".

Sin embargo, no se hizo ilusiones sobre la carga de trabajo de un director técnico en una escudería de Fórmula 1, ya que la exigencia es muy alta, y todo va más allá de la mera comprensión técnica: "Lo que puedo decir es que este puesto pone los nervios de punta, y estás más involucrado en la gestión de personas que en hacer algo técnico tú mismo".

El austriaco explicó: "Por eso se necesitan unos conocimientos técnicos extremos para tener una visión de conjunto y luego dirigir a la gente en la dirección correcta. Por eso creo que en algún momento podría haber dicho simplemente, 'quizá era demasiado para mí ahora, necesito un poco de distancia'".

El ingeniero cree que Mike Elliott ya se "retiró un poco" antes de su marcha oficial, algo que fue amistoso para las dos partes, y mantuvo su buena opinión sobre el británico: "Creo que Mike Elliott ha hecho realmente su trabajo en todas sus funciones y lo ha intentado todo. Quizá tomó algunas decisiones equivocadas, así son las cosas, y quizá por eso fue sustituido, pero, por desgracia, no puedo responder a eso".

