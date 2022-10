Cruce de palabras de Mick Schumacher y Steiner tras su accidente

Cargar el reproductor de audio

Mick Schumacher fue el protagonista negativo de la jornada del viernes en el Gran Premio de Japón 2022 de Fórmula 1, donde el piloto alemán sufrió un accidente totalmente evitable cuando el cronómetro ya había llegado a cero en los primeros entrenamientos libres del fin de semana.

En los últimos minutos de la FP1, Mick Schumacher salió a pista para aprovechar la oportunidad que la FIA le da a los equipos de probar el procedimiento de salida en la recta de meta una vez terminada la sesión, pero las cosas se torcieron unos cuantos metros más tarde.

El joven piloto alemán realizó dicha prueba con éxito, pero en su vuelta de regreso a boxes perdió el control de su Haas VF-22 y se fue directo contra las protecciones del trazado japonés, destrozando su monoplaza y acabando así con su jornada de prácticas.

Vuelve a ver el "extraño" accidente de Mick Schumacher: Vídeo: la primera víctima de la lluvia en el GP de Japón 2022 de F1

Tras el incidente, Mick Schumacher explicó lo sucedido y aseguró que no sentiría más presión por el simple hecho de haber sufrido un accidente: "No, no lo creo. Quiero decir, la presión es algo con lo que he tenido que lidiar durante bastante tiempo, diría que incluso toda mi vida. Así que no me importa eso".

"Estoy seguro de que influyó la pérdida de temperatura tan grande desde el inicio de la sesión", dijo en respuesta a Motorsport.com, ante la pregunta de si el enfriamiento de los neumáticos había sido la principal razón del accidente.

"Creo que se debió a que teníamos un coche delante que nos echó mucho spray, por lo tanto, no pude ver muy bien dónde colocar el coche".

"Y además, estábamos intentando aprender, descubriendo la pista en sí, obviamente es mi primera vez aquí, por lo que estaba intentando ver dónde están los charcos, porque eso es algo que es diferente en cada circuito, y desafortunadamente aquí el agua parece acumularse en áreas concretas".

"Quiero decir, si hubiera pasado eso dos metros más allá, probablemente había hecho un trompo de 360º y seguiría adelante. Pero bueno, todas las cosas suceden por una razón. Y no sé cuál es la razón en este caso, ¡pero tal vez dentro de 10 años lo sabré!", concluyó Mick Schumacher.

Después de escuchar las palabra de su piloto, Gunther Steiner, director de Haas F1 Team, se mostró muy frustrado y enfadado por un accidente que consideraba era bastante evitable.

"No hay nada positivo en ese accidente", dijo Steiner a Motorsport.com. "Eres un piloto de carreras, y sabes que cuando hay spray no puedes ver bien, y antes ya había agua".

"Este trabajo no es fácil, pero ya sabes, al final fue un error de piloto. Quiero decir, que sí, que había spray, había agua, pero todos lo sabíamos".

En referencia a si ya había podido hablar con Mick tras el incidente en el trazado de Suzuka, Steiner contestó de forma muy escueta y a su vez contundente: "A veces menos es más. No hablé con él, así que menos es más".

En este momento, Mick Schumacher todavía no sabe si continuará en las filas del equipo americano en 2023 y, si bien los últimos rumores apuntaban a que ambas partes estaban negociando una posible renovación, ese accidente seguramente no ayudará mucho a decidir su futuro.