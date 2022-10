Mick Schumacher gana enteros para seguir en Haas F1 en 2023

Cargar el reproductor de audio

Steiner sigue sopesando opciones para la próxima temporada: Kevin Magnussen seguirá y la duda es si mantener a Mick Schumacher o alinear a otro piloto.

A principios de 2022 surgieron dudas sobre el futuro de Mick Schumacher en el equipo -y en la Fórmula 1 en general- debido a varios fallos y a la falta de resultados, pero tras el parón veraniego el piloto de 23 años ha conseguido dar un paso adelante.

Mientras que Haas F1 Team ha sufrido en general la falta de competitividad, Mick ha superado a Magnussen en tres ocasiones en las últimas cinco carreras y parece sus opciones de seguir en 2023 están intactas.

Cuando se le preguntó si el bagaje y la experiencia de Mick Schumacher con el equipo podría ser un argumento extra a favor del germano, Steiner admitió que "el titular tiene una ventaja en casa".

"Por supuesto, si estás trabajando con alguien durante dos años, eso es una ventaja. El titular siempre tiene ventaja, es una ventaja como local", dijo Steiner en el GP de Japón.

"Si puedes tener a alguien con el que has trabajado durante dos años, es mejor que traer a alguien nuevo, porque como siempre he dicho, no tienes tiempo de aprendizaje".

"Por eso también fichaos a Kevin, porque ya estaba aquí. Estuvo un año fuera, pero conocía a todo el mundo, y eso siempre es una ventaja cuando empiezas en algún sitio".

Después de un desastroso Gran Premio de Mónaco en mayo, en el que Mick Schumacher sufrió el último de varios accidentes, fue objeto de críticas mientras aumentaban las facturas del equipo por daños en los coches, y Steiner dijo: "No es posible seguir así".

En Suzuka, Steiner dijo que estaba contento con la forma en que Mick Schumacher respondió y encontró un mejor equilibrio entre el riesgo y la recompensa.

"No puedo decir que no, porque no hizo ningún daño al coche ni nada, y sumó puntos", añadió Steiner, señalando que Mick Schumacher había conseguido afianzarse.

"Eso llega cuando se logran puntos, porque si no se entiende y se desarrolla como piloto, no se suman puntos".

Si Haas decide no continuar con Mick Schumacher para la que sería su tercera temporada juntos, el experimentado Nico Hulkenberg sigue siendo uno de los favoritos.

También Antonio Giovinazzi, que se espera que dispute una segunda FP1 con el equipo en el próximo Gran Premio de Estados Unidos como favor a Ferrari, está en la lista.

Mientras tanto, Pietro Fittipaldi, que sustituyó al lesionado Romain Grosjean en las dos últimas carreras de 2020, hará la FP1 del equipo en México y Abu Dhabi como parte de la obligatoriedad de alinear a un novato en dos sesiones de viernes este año.