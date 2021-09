Mick Schumacher: "Mazepin quiere estar delante de mí a toda costa"

Después de un incidente entre los pilotos durante la clasificación el sábado, Mazepin y Mick Schumacher estuvieron a punto de tener un accidente durante el Gran Premio de Países Bajos del domingo en los primeros compases.

Cuando Mick Schumacher quiso adelantar a Mazepin por la derecha al comenzar la segunda vuelta, el ruso le cerró a última hora, obligando al alemán a aflojar. Mick también sufrió algunos daños en el alerón delantero tras tocar la rueda de Mazepin, lo que le obligó a parar en boxes antes de tiempo.

No fue la primera vez que Mazepin hacía un movimiento tardío en la recta principal contra su compañero, ya que había hecho algo similar en el GP de Azerbaiyán en junio.

Mick Schumacher dijo después de la carrera que se sintió "muy enfadado" por la maniobra de Mazepin cuando se produjo, pero optó por no expresar sus pensamientos por la radio del equipo.

"Es una pena", dijo Schumacher. "Al final, me arruinó la carrera porque luego se me rompió el alerón delantero y tuvimos que entrar. Luego, con todas las banderas azules, ya no tienes carrera".

Además, también dijo a ServusTV: "Creo que somos personas muy diferentes, también en la forma de manejar las cosas. Pero eso también está bien. Así que él debe hacer lo suyo, yo haré lo mío. Es una lástima cuando estas cosas pasan en la pista y ocurren situaciones peligrosas en las que yo no tengo nada de culpa".

"Parece que tiene esta cosa en su cabeza en la que quiere, a cualquier precio, estar delante de mí. Está bien, no tengo nada en contra, pero creo que si llegamos al punto de defender muy agresivamente a un compañero de equipo con el que no tienes nada que ganar, creo que quizá no sea el enfoque correcto".

Pero el director del equipo Haas F1, Gunther Steiner, dijo que no había "una [persona] a la que culpar en esto", revelando que ya había hablado con Schumacher Jr y Mazepin sobre lo ocurrido.

"Tenemos que trabajar en ello, ser constructivos", dijo Steiner. "Tuvimos una reunión después de nuestro informe de ingeniería sobre ello. No hemos llegado a una conclusión".

"El plan es reunirnos antes de Monza y ver qué tenemos que hacer para evitar esto en el futuro, porque no ayuda a nadie. He intentado explicarlo. Y trabajaremos en ello, trabajaremos en ello hasta que lo solucionemos".

Cuando se le insistió en si estaba de acuerdo con la opinión de Mick Schumacher de que la maniobra era peligrosa, Steiner dijo: "Creo que siempre se puede decir que es peligroso. Se puede evitar el peligro. No creo que fuera una jugada desagradable, para ser sincero. He vivido esta situación antes y siempre hacen falta dos para bailar el tango".

Información adicional de Stefan Ehlen