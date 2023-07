Mick Schumacher, emocionado tras pilotar el Mercedes F1 de su padre

El pasado fin de semana tuvo lugar uno de los festivales de velocidad con mayor notoriedad en todo el globo, el Festival de Goodwood, en la localidad de Westhampnett, en Inglaterra. Es un evento donde se congregan vehículos de carreras, tanto antiguos como modernos, e intentan batir el récord de la subida.

Dentro de los coches que acuden a ese evento, también se incluyen monoplazas de Fórmula 1. Este año acudieron al festival el coche del año 2021 del equipo Mercedes, el W12, y el W02, con el que el heptacampeón del mundo Michael Schumacher corrió en el año 2011 para la misma escudería. Ambos monoplazas fueron pilotados por el tercer piloto del equipo e hijo del anteriormente mencionado, Mick Schumacher.

En una publicación en la web del equipo Mercedes llamada "El diario de Mick Schumacher", el piloto alemán habló de la experiencia:

"Hace poco estuve en el Festival de Velocidad de Goodwood con el equipo. Era la primera vez que iba y me encantó ver a tantos aficionados. Fue una pena que el tiempo nos impidiera correr el sábado, pero el domingo fue muy especial".

"Pude conducir el monoplaza de 2021, el W12. Era increíble el agarre que tenía el coche y la velocidad que podía alcanzar en las curvas. Tiene sentido que Lewis y Valtteri fueran capaces de ganar carreras y luchar por campeonatos con él".

"Conducir el W02 de 2011, el coche que mi padre pilotó para el equipo, fue particularmente especial y estuve muy emocionado al conducirlo. Incluso hice algunos donuts con él. Quiero dar las gracias a todo el equipo por hacerlo posible".

Junto con todo lo relacionado con este evento, Mick Schumacher también aprovechó la oportunidad para poder hablar sobre sus sensaciones en el test de Pirelli en Barcelona, donde pudo probar por primera vez fuera del simulador el coche 2023 de Mercedes, el W14.

"El primer test con el W14 ha sido genial. Completar el test de neumáticos Pirelli en Barcelona y volver a subirme al coche fue una muy buena sensación, y muy especial. Para mí ha sido un gran paso adelante conducir el W14. Sé que el equipo está trabajando duro para crear un coche ganador y no tengo ninguna duda de que lo conseguirán".

"También ha sido un periodo muy ajetreado, pero fructífero, en el simulador. Soy consciente de que nunca va a ser una réplica cien por cien fiel de la vida real. Hay ciertos factores que influyen en la conducción de un coche real y que no se dan en el simulador", añadió.

"Desde que me uní al equipo he tenido que aprender mucho, pero ahora me he adaptado mejor y conozco mejor el coche. Como también he pilotado el W14 tengo una referencia, así que puedo juzgar realmente los cambios que hacen los pilotos en la pista y relacionarlos con las sensaciones que tuve pilotándolo. Ahora es otro tipo de aprendizaje".