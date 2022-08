Mick reconoce que ser un Schumacher le trajo más ventajas en F1

Cargar el reproductor de audio

Después de cosechar los títulos de la Fórmula 3 europea y la Fórmula 2, Mick Schumacher debutó en la Fórmula 1 con Haas en la temporada 2021 a lado del piloto ruso Nikita Mazepin. Sin embargo, el alemán no logró sumar ningún punto, y en muy pocas ocasiones protagonizó actuaciones destacadas en una campaña en la que el equipo estadounidense decidió no invertir en desarrollar el monoplaza.

Hijo del siete veces campeón del mundo, Michael Schumacher, Mick también forma parte de la academia de pilotos de Ferrari. Cuando entró en la máxima categoría del automovilismo, algunos afirmaron que llegó gracias a su apellido, y restaron importancia a sus logros, a la vez que se le añadía presión sobre los hombros del joven germano.

Así fue el emotivo momento en el que Mick Schumacher sumó puntos en F1: Mick y su mensaje sobre su padre Michael Schumacher tras puntuar

Sin embargo, Mick dijo que ser un Schumacher fue positivo para él, incluso siendo consciente de la evidente comparación con su padre. Cuando se le preguntó si el apellido le presionaba, el piloto de Haas dijo: "No. Seguro que hay ventajas y desventajas, pero yo solo veo las cosas buenas".

"Estoy orgulloso de llevar ese nombre y demostrar lo que puedo hacer", aseguró el germano. "Mi familia me ofrece mucho apoyo, y eso es muy importante. Estoy agradecido de tener unos padres tan buenos, tengo mucha suerte".

"Además de lo que somos, creo que la mentalidad que tiene nuestra familia en su totalidad es genial. Es algo que me gustaría que todo el mundo pudiera tener, pero por desgracia no ocurre así", explicó Mick.

El piloto de 23 años reconoció que una de las ventajas frente al resto de rivales en su trayectoria ha sido la posibilidad de mantener a su círculo, algo que otros no pueden permitirse al provenir de otras latitudes.

"He tenido la oportunidad de crecer en mi propio espacio, en mi propia zona horaria y nunca he tenido que hacer nada", indicó. "Eso es una gran ventaja en el automovilismo porque muchos pilotos no tienen el privilegio de aprender al ritmo que quieren. Se ven obligados a aprender todo más rápido. Tal vez se les educa con demasiada dureza, cosa que nunca he experimentado".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!