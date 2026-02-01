Miami lleva la F1 al siguiente nivel con un superyate de lujo en el circuito

Desde su creación en 2022, el Gran Premio de Miami ha trabajado para forjar una identidad propia que refleje la cultura de la ciudad. Uno de los elementos más característicos del Autódromo Internacional de Miami desde entonces ha sido la marina artificial —el mar puede ser falso, pero los barcos son reales— situada en el interior del complejo de las curvas 5 a 9.

De cara a 2026, esta zona recibirá una mejora en forma de un recinto de hospitalidad de varias plantas inspirado en un superyate, que promete mejores vistas y una experiencia de fin de semana de auténtico lujo. El edificio, de cuatro plantas, se presenta en colaboración con el patrocinador de la F1 MSC Cruises.

Denominado oficialmente MSC Yacht Club, el nuevo recinto de hospitalidad tendrá unos 80,5 metros de largo, 29,3 metros de ancho y alcanzará los 15,2 metros de altura. de altura en su punto más elevado. Las cuatro cubiertas ofrecerán espacios y ambientes diferenciados, desde una zona al aire libre con piscina y asientos tipo lounge en la primera cubierta, hasta un área de asientos a la sombra en la tercera, que contará con un bar de Jack Daniel’s. La segunda cubierta también dispondrá de asientos cubiertos, además de un servicio de alta cocina gestionado por la firma francesa de hospitalidad Bagatelle; quienes busquen una experiencia gastronómica aún más exclusiva podrán optar por la experiencia Chef’s Table.

La Captain’s Deck, el punto más alto del recinto, será un espacio privado con vistas panorámicas a todo el complejo del circuito.

Foto de: Formula 1

Como parte de la renovación más amplia de la zona de la marina, se creará una nueva área elevada de entrada general con vistas a la curva 7, en un espacio que anteriormente estaba reservado a determinados tipos de entrada.

Además de añadir un nuevo punto de interés al Miami International Autodrome, esta nueva zona ofrecerá vistas notablemente mejores de una de las secciones más dinámicas y exigentes del trazado.

"Desde el principio, la Marina presentada por MSC Cruises ha sido una de las señas de identidad de nuestra carrera", afirmó la presidenta del GP de Miami, Katharina Nowak.

"Con la creación del MSC Yacht Club, queríamos elevar ese espacio icónico ofreciendo algo aún más inmersivo, refinado y conectado con la competición. Con un gran socio como MSC Cruises, hemos diseñado una experiencia excepcional para los invitados, manteniéndonos fieles a la energía de Miami que hace que nuestra carrera sea tan única".