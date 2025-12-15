Todos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Artículo especial
Fórmula 1

La metamorfosis de Verstappen en F1: de chico malo a "papá de los novatos"

Verstappen repartió consejos y apoyo a todos los debutantes de la F1 2025, como han explicado Bortoleto y Antonelli.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Quienes recuerden a Max Verstappen desde hace al menos dos temporadas seguramente les costará creer a un tipo que no solo está completamente centrado en las carreras, sino también interesado en repartir consejos a los jóvenes pilotos que acaban de llegar a la Fórmula 1.

A sus 27 años, cuatro títulos mundiales más el que se le acaba de escapar este año tras una remontada impresionante, el holandés de Red Bull se ha convertido literalmente en un hombre. Ahora es una persona mucho más madura, que es capaz de leer mucho mejor cada situación en la pista y que sorprendentemente también actúa como un apoyo para los novatos que necesitaban consejos, una palmadita en la espalda o una palabra de ánimo tras errores más o menos graves.

Todo ello le ha llevado a convertirse en "el papá de los novatos". Sigue impresionando sólo de escribirlo (e, imaginamos, también de leerlo). Pero es un síntoma de varias cosas que Max ha vivido en los últimos años, desde los aspectos deportivos hasta los familiares, con la paternidad y una conciencia muy diferente a la que tenía hasta que ganó su primer título mundial en 2021.

Hablando de Verstappen como consejero destacaron dos debutantes: Gabriel Bortoleto y Andrea Kimi Antonelli. Ambos, dentro de las posibilidades de sus respectivos coches, han alternado excelentes resultados y algunos momentos de dificultad. Y Max, al igual que otros pilotos experimentados, no ha dejado de prestarles su apoyo siempre que lo han necesitado.

"Mi familia en Brasil es sencillamente fantástica. No han podido viajar mucho este año para venir a verme, pero las carreras a las que han asistido siempre han sido especiales. Y también otros pilotos, como Fernando (Alonso) y Max (Verstappen) me han dado mucho apoyo entre bastidores. Así que sí, ha sido fantástico", dijo Bortoleto.

Las declaraciones explosivas de Marko:

Antonelli podría haber tenido una relación aún más estrecha con Max, ya que se vio involuntariamente atrapado en la lucha por el título cuando fue adelantado en Qatar por Norris a dos vueltas del final.

Al final del Gran Premio de Abu Dhabi 2025, con el título perdido, Verstappen animó a Antonelli, que había acudido a él para disculparse por el incidente en Losail a pesar de que fue totalmente involuntario.

"Sí, me dio su apoyo", dijo Andrea Kimi hablando de Verstappen. "Creo que Max ha apoyado mucho a todos los novatos? ¿Cómo le llaman? El papá de los novatos. Ha estado fantástico. Lewis (Hamilton) también. Pero todos, para ser sincero, parecían acoger de buen agrado el hecho de que hubiera tantos novatos en la parrilla".

"Mostraron su apoyo a su manera, y también estaba mi familia. Fue genial, y creo que ese es el tipo de apoyo que necesitas, especialmente en tu primer año en la Fórmula 1", concluyó el italiano de Mercedes.

Te interesará:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Grosjean y el bajón de Piastri: "Como si su primo estuviera en el coche"
Siguiente artículo Fotos: el primer test de Alonso con McLaren F1, en Jerez

Mejores comentarios
Giacomo Rauli
Más de
Giacomo Rauli
Neumáticos 2026: Pirelli explica su mayor desafío en condiciones de lluvia

Neumáticos 2026: Pirelli explica su mayor desafío en condiciones de lluvia

Fórmula 1
Fórmula 1
Neumáticos 2026: Pirelli explica su mayor desafío en condiciones de lluvia
Mercedes pone fecha al máximo nivel de Antonelli

Mercedes pone fecha al máximo nivel de Antonelli

Fórmula 1
Fórmula 1
Mercedes pone fecha al máximo nivel de Antonelli
Así intenta Pirelli mitigar el graining y el sobrecalentamiento para la F1 2026

Así intenta Pirelli mitigar el graining y el sobrecalentamiento para la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Así intenta Pirelli mitigar el graining y el sobrecalentamiento para la F1 2026
Max Verstappen
Más de
Max Verstappen
Marko: "Verstappen habría sido campeón si Horner hubiera sido despedido antes"

Marko: "Verstappen habría sido campeón si Horner hubiera sido despedido antes"

Fórmula 1
Fórmula 1
Marko: "Verstappen habría sido campeón si Horner hubiera sido despedido antes"
"Verstappen es el más caro, pero también el mejor sensor de nuestro coche"

"Verstappen es el más caro, pero también el mejor sensor de nuestro coche"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
"Verstappen es el más caro, pero también el mejor sensor de nuestro coche"
Por qué la acción con Russell en Barcelona hizo mejor piloto a Verstappen

Por qué la acción con Russell en Barcelona hizo mejor piloto a Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Por qué la acción con Russell en Barcelona hizo mejor piloto a Verstappen
Red Bull Racing
Más de
Red Bull Racing
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?

Fórmula 1
Fórmula 1
Los directores o jefes de equipo de la F1: ¿quiénes son y qué hacen?
Así es el reparto de uso de túnel de viento para el inicio de la F1 2026

Así es el reparto de uso de túnel de viento para el inicio de la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Así es el reparto de uso de túnel de viento para el inicio de la F1 2026
Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Helmut Marko recibiría un pago de ocho cifras tras su salida de Red Bull

Últimas noticias

Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación

Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Audi anuncia el nombre de su equipo de F1 y su fecha de presentación
Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más

Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más

MotoGP
MGP MotoGP
Cuándo se presenta cada MotoGP para 2026: fecha, hora, cómo ver y más
Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull

Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Test postemporada de Abu Dhabi
Menos política y más "pura competición": la influencia de Mekies en Red Bull
Ferrari pesca en Mercedes dos jóvenes ingenieros para cambiar de mentalidad

Ferrari pesca en Mercedes dos jóvenes ingenieros para cambiar de mentalidad

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Ferrari pesca en Mercedes dos jóvenes ingenieros para cambiar de mentalidad

Contáctanos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Edición

España España
Filtros