La metamorfosis de Verstappen en F1: de chico malo a "papá de los novatos"

Quienes recuerden a Max Verstappen desde hace al menos dos temporadas seguramente les costará creer a un tipo que no solo está completamente centrado en las carreras, sino también interesado en repartir consejos a los jóvenes pilotos que acaban de llegar a la Fórmula 1.

A sus 27 años, cuatro títulos mundiales más el que se le acaba de escapar este año tras una remontada impresionante, el holandés de Red Bull se ha convertido literalmente en un hombre. Ahora es una persona mucho más madura, que es capaz de leer mucho mejor cada situación en la pista y que sorprendentemente también actúa como un apoyo para los novatos que necesitaban consejos, una palmadita en la espalda o una palabra de ánimo tras errores más o menos graves.

Todo ello le ha llevado a convertirse en "el papá de los novatos". Sigue impresionando sólo de escribirlo (e, imaginamos, también de leerlo). Pero es un síntoma de varias cosas que Max ha vivido en los últimos años, desde los aspectos deportivos hasta los familiares, con la paternidad y una conciencia muy diferente a la que tenía hasta que ganó su primer título mundial en 2021.

Hablando de Verstappen como consejero destacaron dos debutantes: Gabriel Bortoleto y Andrea Kimi Antonelli. Ambos, dentro de las posibilidades de sus respectivos coches, han alternado excelentes resultados y algunos momentos de dificultad. Y Max, al igual que otros pilotos experimentados, no ha dejado de prestarles su apoyo siempre que lo han necesitado.

"Mi familia en Brasil es sencillamente fantástica. No han podido viajar mucho este año para venir a verme, pero las carreras a las que han asistido siempre han sido especiales. Y también otros pilotos, como Fernando (Alonso) y Max (Verstappen) me han dado mucho apoyo entre bastidores. Así que sí, ha sido fantástico", dijo Bortoleto.

Las declaraciones explosivas de Marko: Fórmula 1 Marko: "Verstappen habría sido campeón si Horner hubiera sido despedido antes"

Antonelli podría haber tenido una relación aún más estrecha con Max, ya que se vio involuntariamente atrapado en la lucha por el título cuando fue adelantado en Qatar por Norris a dos vueltas del final.

Al final del Gran Premio de Abu Dhabi 2025, con el título perdido, Verstappen animó a Antonelli, que había acudido a él para disculparse por el incidente en Losail a pesar de que fue totalmente involuntario.

"Sí, me dio su apoyo", dijo Andrea Kimi hablando de Verstappen. "Creo que Max ha apoyado mucho a todos los novatos? ¿Cómo le llaman? El papá de los novatos. Ha estado fantástico. Lewis (Hamilton) también. Pero todos, para ser sincero, parecían acoger de buen agrado el hecho de que hubiera tantos novatos en la parrilla".

"Mostraron su apoyo a su manera, y también estaba mi familia. Fue genial, y creo que ese es el tipo de apoyo que necesitas, especialmente en tu primer año en la Fórmula 1", concluyó el italiano de Mercedes.

Te interesará: Fórmula 1 Así es el reparto de uso de túnel de viento para el inicio de la F1 2026