Mercedes F1 ya está analizando imágenes del suelo de Red Bull

El pasado Gran Premio de Mónaco resultó ser una revelación para los equipos de la Fórmula 1, ya que los fondos planos de algunos de los principales coches, incluidos los Red Bull y los Mercedes, que a menudo están bien escondidos, quedaron al descubierto cuando las grúas los elevaron.

El accidente de Lewis Hamilton en los últimos entrenamientos libres en Mirabeau y el de Sergio Pérez en la sesión de clasificación en Santa Devota obligaron a levantar sus coches de la pista, dejando al descubierto el suelo.

Las imágenes despertaron un enorme interés entre los aficionados y los equipos, y Mercedes declaró que se ha interesado mucho por el diseño de Red Bull, que destacaba por su complejidad. El director técnico de los de Brackley, James Allison, aseguró en el habitual vídeo postcarrera de la escudería que no iban a desaprovechar la oportunidad de conocer mejor lo que hacía su rival.

"Ciertamente, siempre atrae mucho interés", explicó sobre los suelos que se muestran. "Hay mucho juego con los cámaras de los equipos para no confiar sólo en las imágenes de televisión, que son de baja resolución y no tienen suficiente calidad. Los fotógrafos se colocan en puntos estratégicos de la pista, donde es probable que entren en juego las grúas, y allí están haciendo fotos continuamente".

"A continuación, nuestra bandeja de entrada se llena de imágenes de alta resolución de otros coches. Desgraciadamente, levantaron nuestro propio monoplaza con grúa este fin de semana, por lo que habrá muchas fotos en los emails de nuestros rivales. Pero sí, tenemos un buen puñado de imágenes de Red Bull y eso siempre es algo bueno para que nuestros aerodinamistas las analicen y vean si podemos encontrar detalles que nos interesen en nuestro programa de pruebas actual", añadió Allison.

Aunque a Red Bull no le ha gustado que se hayan desvelado algunos secretos de su coche, la escudería ha restado importancia a la posibilidad de que sus rivales puedan copiar rápidamente lo que están haciendo.

El asesor deportivo de los austriacos, Helmut Marko, dijo a Motorsport.com después de Mónaco: "Por supuesto, no nos gusta. El suelo es muy importante, pero si no tienes las otras partes y todos los conceptos subyacentes, entonces no es tan fácil. Y el coche de Mercedes estuvo aún más tiempo en el aire. Pero creo que nadie estaba tan interesado en el suelo de Mercedes como en el de nuestro coche".

El fin de semana de Mónaco fue la primera vez que Mercedes rodó con su nueva actualización, aunque la naturaleza estrecha y revirada del circuito del Principado hizo que fuera difícil para el equipo comprender plenamente su impacto.

Aunque tanto Lewis Hamilton como George Russell dijeron que el coche se sentía mejor con los cambios, Allison cree que será más fácil afirmar después del Gran Premio de España de este fin de semana cuánto progreso puede esperar el equipo en lo que queda de 2023.

"Yo diría que es demasiado pronto para decir cuál será su impacto en el resto de la temporada, porque Mónaco es un lugar terriblemente difícil para hacer ese tipo de juicios. En la clasificación no destacamos, pero el coche tenía un ritmo de carrera decente y esperaremos a la próxima carrera para ver dónde estamos realmente en una pista más normal", comentó el de Mercedes al respecto.

"Pero los pilotos parecían dar una respuesta positiva sobre el coche, se sentían bien en la frenada, el coche también se sentía bien y los datos que tomamos de él en los sensores aerodinámicos no nos dieron ninguna señal de alarma. Sugerían que las cosas estaban en línea con lo esperado", finalizó.