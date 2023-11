Mercedes F1 prohíbe a sus trabajadores ir al casino en el GP de Las Vegas

La Fórmula 1 visitará la próxima semana la mítica ciudad de Las Vegas, conocida mundialmente por sus casinos y entretenimiento las 24 horas del día. A lo largo y ancho de todo el lugar, hay un total de 122 de estos locales de juegos y apuestas, y si se tiene en cuenta que el circuito por el que discurrirán los monoplazas está muy cerca de los más famosos, es probable que alguien del paddock haga alguna visita.

Es lógico que los aficionados que allí se hospeden en los numerosos hoteles apuesten su dinero y pasen las horas antes de ver la acción en pista, pero es algo que no sucederá en Mercedes. Eso se debe a que el director de los de Brackley, Toto Wolff, ha prohibido a todos sus trabajadores pasar por los casinos de la población de Nevada.

"Creo que todo el mundo está deseando que llegue la carrera de Las Vegas", dijo el austriaco. "La carrera en esta ciudad es comparable a escalar el Everest, me quito el sombrero ante Liberty Media por organizar esta carrera. No creo que sea el único en la Fórmula 1 que nunca ha estado en esta ciudad, que es bastante difícil de recorrer".

Por ese motivo, por la dificultad que hay en encontrar el lugar de trabajo para cada empleado, es fácil distraerse con una rápida visita a un casino: "No sabemos cómo ir del hotel al circuito y viceversa, pero estoy seguro de que encontraremos una solución. Estoy deseando que empiece la carrera".

"Como he dicho, nunca he estado en Las Vegas, pero haremos todo lo posible para asegurarnos de que todo el mundo en el equipo se mantenga alejado de los casinos", explicó Toto Wolff sobre las posibilidades de que la gente de Mercedes se pase a jugar. "¡Yo no apuesto y me aseguraré de que nadie más apueste tampoco!".

