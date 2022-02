Cargar el reproductor de audio

Bajo la amenaza de la tormenta Eunice, con rachas de viento cercanas a los 100 km/h en Silverstone, George Russell y Lewis Hamilton llevaron a cabo la primera salida a pista del Mercedes W13 que había sido presentado momentos antes durante la jornada del viernes.

Los dos pilotos pudieron completar un máximo de 17 vueltas al trazado británico, ya que no podían superar el límite de 100 kilómetros que impone el reglamento para un día de rodaje promocional (filming day). Fue un momento particularmente emotivo para Russell, que pese a haber pilotado todos los coches del equipo alemán desde 2017, en esta ocasión se encontraba dando sus primeras vueltas como piloto oficial y titular de la escudería Mercedes.

"Se me puso la piel de gallina cuando arrancó por primera vez ", dijo el británico. "Lo he pilotado tantas veces, he dado tantas vueltas en el simulador, he visto tantos dibujos y he tenido tantas reuniones al respecto... pero nada mejor que ir a un circuito. Casi me lleva de vuelta a mis raíces, ya sabes: un día frío, lluvioso y con viento en Silverstone, pero esta vez es con el equipo Mercedes".

Sin embargo, Russell no ocultó el hecho de que la tormenta lo complicó todo: "Diría que nunca había visto tanto viento en toda mi carrera deportiva. ¡Es completamente loco! Pero conseguimos mantener el coche sobre el asfalto. En general se comportó como esperábamos, pero al mismo tiempo, con estas condiciones, mojado y con viento, no se pueden sacar muchas conclusiones".

El Mercedes W13, obviamente, cumple con las nuevas normativas técnicas, que apuestan por el efecto suelo, mientras que los neumáticos han aumentado su volumen y ahora son de 18 pulgadas. Russell ya había dado cientos, si no miles de vueltas con este coche en el simulador de Brackley, y aseguró que su comportamiento en la pista claramente cumplía con las expectativas.

"Coincidió muy bien con lo que vimos en el simulador. Pero va a ser un proceso de aprendizaje constante. Creo que todos vamos a coger este día con pinzas, asegurándonos de que el coche se puede conducir bien, que los pilotos están cómodos y que estamos en la mejor situación posible para las primeras pruebas de pretemporada en Barcelona", concluyó el joven británico.

Galería: El Mercedes W13 para F1 2022 sobre el asfalto de Silverstone

George Russell, Mercedes W13 1 / 10 Foto de: Mercedes AMG George Russell, Mercedes W13 2 / 10 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes W13 3 / 10 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes W13 4 / 10 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes W13 5 / 10 Foto de: Mercedes AMG Lewis Hamilton, Mercedes W13 6 / 10 Foto de: Mercedes AMG George Russell, Mercedes W13 7 / 10 Foto de: Mercedes AMG George Russell, Mercedes W13 8 / 10 Foto de: Mercedes AMG George Russell, Mercedes W13 9 / 10 Foto de: Mercedes AMG Onboard Mercedes W13 10 / 10 Foto de: Mercedes AMG