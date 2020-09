Mercedes arrasó en la clasificación del sábado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Lewis Hamilton superó a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, para lograr su 92ª pole position.

Pero el equipo sigue siendo cauteloso con la amenaza que representa Red Bull, después de que Verstappen ganara la carrera del pasado fin de semana en Silverstone cuando ambos Mercedes tuvieron problemas con la gestión de los neumáticos.

El ritmo en tandas largas mostrado por Verstappen el viernes en España también hace prever una estrecha batalla este domingo, a pesar de haber quedado a siete décimas en la clasificación.

Wolff explicó que aunque Mercedes no experimentó de momento en España el mismo tipo de ampollas en los neumáticos que el fin de semana pasado, la actuación de Verstappen en las simulaciones de carrera del viernes lo convierte en el hombre a batir.

"La única similitud entre Silverstone y Barcelona esta semana son las temperaturas de la pista y del ambiente", dijo Wolff. "La pista en sí es muy diferente, así que no esperamos el mismo problema de ampollas como en Silverstone, pero sin embargo, sí más degradación y más sobrecalentamiento".

"Creo que Red Bull domina muy bien esas condiciones. Sin embargo, creo que el trabajo que se ha hecho durante la semana y del viernes al sábado fue bueno. Hemos mejorado y eso es lo más importante. Espero que podamos presentar batalla".

"Definitivamente, Max debe ser considerado como el favorito, dadas las tandas largas del viernes".

Red Bull fue capaz de vencer a Mercedes en Silverstone después que Verstappen arrancara con el neumático duro, lo que le permitió completar un primer relevo más largo que Bottas y Hamilton, que comenzaron con los medios.

Pero este sábado no se repitió la diferencia en la estrategia por parte de Verstappen, ya que se mantuvo en los blandos en la Q2. Wolff dijo que a Mercedes no le preocupaba usar los blandos en la carrera, ya que creía que clasificar con los medios no habría ofrecido un gran beneficio.

"Al final, nadie optó por empezar con los medios porque el blando parece un neumático bastante bueno", dijo Wolff. "No da mucha ventaja no empezar con los blandos, a menos que estés fuera de los 10 primeros".