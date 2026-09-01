Tranquilidad en Mercedes: las mejoras para Malasia dan confianza

Mercedes se fue de los Países Bajos con un balance que puede interpretarse desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, el vaso medio vacío por la constatación de que McLaren y Ferrari, en circuitos en los que se necesita mucha carga aerodinámica, ya parecen estar por delante. Por otro lado, el vaso medio lleno no solo por la ventaja de puntos sobre Ferrari, sino también al hecho de no estar tan lejos sin actualizaciones.

De hecho, desde el Gran Premio de Canadá, Mercedes solo ha introducido modificaciones menores, sobre todo en los alerones, mientras que el segundo paquete importante de actualizaciones se espera en Malasia a principios de octubre.

Una situación muy diferente a la de Ferrari y McLaren, que han actualizado sus coches de una forma mucho más constante, reduciendo así la distancia respecto al W17.

Que al W17 le falte carga aerodinámica en algunos tipos de curvas en comparación con sus rivales es ya evidente, y para compensarlo está aprovechando sus puntos fuertes: las velocidades en recta y la fase de entrada en algunas curvas. Unos aspectos que quedaron claramente de manifiesto en Zandvoort, un circuito que no destaca precisamente por sus rectas, pero en el que el Mercedes fue capaz, aun así, de sacar 10 km/h a sus rivales y forzar la entrada en la chicane.

George Russell, Mercedes Foto de: Artur Widak / NurPhoto vía Getty Images

La diferencia empieza a notarse, pero el balance aún es positivo

Es un Mercedes que, en cierto modo, está jugando a la defensiva, confiando aún más en sus puntos fuertes, pero también es un Mercedes que, por ahora, no parece dejarse llevar por el pánico a pesar del progreso de sus rivales. ¿Por qué? En primer lugar, aunque en circuitos que no se adaptan del todo a las mejores características del W17, el balance sigue siendo positivo y esto da un respiro.

Tanto en Hungría como en los Países Bajos han conseguido tres podios en total, mientras que Ferrari no ha sabido aprovechar al máximo las oportunidades en circuitos que, sobre el papel, le eran favorables. En cuanto al ritmo de carrera, internamente no ha pasado desapercibido que tanto Ferrari como McLaren tuvieran algo más, pero también eran circuitos en los que cabía imaginar que estarían más cerca, e incluso por delante.

En una temporada en la que las actualizaciones permiten dar un salto decisivo hacia adelante, ser capaz de luchar por la pole position y los podios incluso en circuitos menos favorables para sacar partido a las cualidades del W17 tiene dos efectos.

El primero es que refuerza la convicción de que pueden estar en la lucha en los circuitos menos afines. El segundo es que eso les permite esperar y tener paciencia.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Toto Wolff no ha ocultado que Mercedes, en este momento, va por detrás en materia de desarrollo y que sigue un calendario diferente, más lento, que el de los otros dos equipos punteros, lo cual se debe a la falta de recursos derivada del límite de gastos.

Tanto Simone Resta como James Allison han explicado que Mercedes ha invertido mucho en el coche para el inicio de la temporada, lo que ha cambiado el panorama.

Si bien en circuitos de alta carga aerodinámica han empezado a ponerse de manifiesto sus límites, en los trazados más rápidos se ha mostrado más a gusto, como en Spa o en Silverstone, aunque en ambos casos, al no tener ya un margen tan amplio como en el pasado, han tenido que subir el nivel. Además, precisamente en esos circuitos se ha visto cómo tener mucha carga y salir con fuerza de las curvas ayuda más de lo que parece en la gestión de la energía. Esto no quita que Mercedes crea que puede volver a luchar por la victoria en estos circuitos, como Monza, incluso sin novedades.

Estar en cabeza permite tener una visión a más largo plazo

Sin embargo, tener ventaja en la clasificación también permite esperar. En el caso de Ferrari, por ejemplo, al tener un claro déficit en la unidad de potenia, era importante seguir introduciendo actualizaciones para presionar a Mercedes y, desde varios puntos de vista, la estrategia ha funcionado, entre otras cosas porque así en Brackley no ha sido posible adelantar demasiado el desarrollo del coche de 2027.

"Si pensáramos que el campeonato dependiera de introducir actualizaciones en Zandvoort, probablemente habríamos encontrado la manera de hacerlo".

"Nos encontramos en la envidiable posición de ir en cabeza, por lo que es lógico no introducir tantas novedades en el coche actual como hacen, en cambio, los equipos que tienen que ir a la caza. Tenemos que seguir siendo competitivos este año, pero al mismo tiempo pensar también en el próximo campeonato", añadió Andrew Shovlin.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"Estar en cabeza permite tener una visión un poco más a largo plazo. Hemos tomado decisiones meditadas sobre la estrategia más eficiente en términos de costes para llegar al final de la temporada sin problemas. Sin embargo, después de cada carrera, evaluamos si estamos haciendo lo suficiente, si estamos incorporando suficientes actualizaciones y si algo puede adelantarse", explicó.

El segundo punto está relacionado con lo que Mercedes llevará a la pista. Antes de la pausa de verano, James Allison ya había explicado que, en el túnel de viento, tomando una media, cada dos meses de trabajo los técnicos conseguían añadir aproximadamente medio segunda al coche, pero mucho depende también de la forma en que se introducen las actualizaciones.

Esto se debe, en parte, a que el ritmo de desarrollo este año es mucho mayor que en el pasado, lo que repercute en el presupuesto. ¿Qué significa esto? Que Mercedes está convencida de que el avance garantizado por las actualizaciones para Malasia y en las carreras posteriores será superior al déficit de rendimiento actual frente a Ferrari y McLaren. Está claro que mucho dependerá también de los avances de los rivales, como el motor ADUO de Ferrari, pero en Brackley la alarma aún no ha llegado ni siquiera al nivel 1.

"Estaríamos preocupados si el déficit de rendimiento superara las mejoras que esperamos obtener del túnel de viento. No es ese el caso. Tenemos una confianza razonable en que gran parte de la situación depende del calendario de actualizaciones, aunque Zandvoort nos ha dejado, de todos modos, la duda de si realmente hemos sacado el máximo partido al monoplaza", concluyó Shovlin.