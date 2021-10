Mercedes y el miedo a perder que impidió ganar a Hamilton

Hamilton lideró las primeras vueltas del GP de Estados Unidos tras robarle el liderato a Verstappen en la salida, pero Red Bull tomó la iniciativa cuando buscó el undercut con el neerlandés en la vuelta 11, algo que acabó siendo exitoso.

Mercedes intentó contrarrestar el ataque de Red Bull haciendo lo más largos que pudieron los stints de Hamilton para darle gomas más frescas de cara al final de la carrera. Sin embargo, la ventaja de ritmo no fue suficiente para que el campeón pudiera intentar adelantar a Max Verstappen.

Reflexionando sobre si había otras opciones que pudieran haberle dado la victoria, Mercedes reconoce que deberían haber sido más valientes al hacer una parada mucho antes cuando estaba sufriendo con los neumáticos medios durante la primera tanda.

Cuando se le preguntó qué debería haber hecho Mercedes de manera diferente, el director de ingeniería de pista, Andrew Shovlin, dijo: "¡Quizás tenía una bola de cristal y luego me di cuenta de que el neumático duro habría sido un mejor neumático para nosotros!".

"Siendo realistas, las opciones para ganar la carrera probablemente se reduzcan a conservar el liderato después de la muy buena salida que hizo Lewis, parando pronto, y tal vez haber entrado en boxes en la octava vuelta".

"Pero dado que estábamos sufriendo con los medios en un stint tan corto, nunca habríamos sido lo suficientemente valientes como para retener el liderato. Habríamos pensado que eso era comprometer toda su carrera".

"Pero ahora creo que podríamos haber hecho una parada antes y podríamos haber llegado a la meta. Habría sido un caso de apretar el gatillo antes y luego esperar lo mejor, ver si Lewis podía mantener a raya a Max. Esa realmente fue la principal oportunidad".

Si bien Red Bull pudo atreverse a lanzar el ataque cuando Verstappen se vio atrapado detrás de Hamilton, el equipo alemán no está seguro de haber tenido la opción de hacer lo mismo si hubieran sido segundos en ese momento de la carrera.

"Cambia tu forma de pensar cuando eres segundo ya que, de manera realista, lo peor que puedes terminar es segundo, dado que Lewis y Max ganarán la mayoría de las carreras si no sufren problemas", explicó Shovlin.

"Pero la gran pregunta es, ¿podríamos haberles seguido el ritmo? Y estoy seguro de que no podríamos habernos quedado pegado a ellos como vimos en su caso".

"Si podríamos habernos mantenido dentro de un rango de poder lanzar el undercut ya es otro tema. Todo se reduce a ese rendimiento pobre que tuvimos con el neumático medio. Y si no hubiéramos estado en el rango de undercut, entonces Max simplemente habría ido muy largo y dividido la carrera en tandas cómodas y manejables".

"Como sucedió, lo mejor que podíamos hacer cuando nos hicieron el undercut era intentar compensarlo un poco con los neumáticos. Pero, al final, la carrera no fue lo suficientemente larga para que eso saliera bien".

Mercedes tenía claro, sin embargo, que no había ninguna posibilidad de que los neumáticos de Lewis Hamilton duraran lo suficiente como para contemplar hacer una sola parada.

"Vimos que en el último tramo una gran parte de la parrilla empezó a controlar más y consiguieron mantener a raya la degradación”, añadió Shovlin.

"Pero cuando la gente apretaba fuerte, los neumáticos se venían abajo a un ritmo increíble. Así que ir a solo una parada habría estado fuera de la ecuación".

"El medio no fue lo suficientemente bueno. Podríamos haberlo hecho con dos duros, pero no puedes hacer eso por reglamento. Estábamos sufriendo demasiado con el medio y en tres paradas no podías recuperar la diferencia en boxes, por lo que no podía ser otra cosa que ir a dos pitstops, que es lo que esperábamos antes de llegar aquí".