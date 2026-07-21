Mercedes sigue sin entender los problemas de despliegue de Russell

Mercedes sigue intentando averiguar por qué George Russell continúa sufriendo problemas con el despliegue de energía en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, pese a haber modificado su estilo de pilotaje, después de que el británico volviera a perder tiempo respecto a su compañero de equipo en las rectas.

En el lado del garaje de Russell en Mercedes no logran explicar la falta de despliegue de energía y, por tanto, de velocidad punta en circuitos especialmente sensibles a la potencia. El problema ya se había manifestado en Silverstone, pero volvió a ser un factor importante en Spa-Francorchamps. En Bélgica quedó patente la diferencia de velocidad punta entre Russell y su compañero Andrea Kimi Antonelli durante los entrenamientos y, en menor medida, también en clasificación, donde Antonelli logró la pole y Russell fue cuarto.

Preguntado por Motorsport.com sobre la sensación de impotencia que transmitió tras la clasificación, Russell respondió: "Todo mi foco durante las últimas 36 horas ha estado en la velocidad en recta. No hemos estado trabajando en la puesta a punto, los neumáticos o cualquier otra cosa, porque todos estamos intentando resolver qué está pasando.

"Incluso en mi última vuelta, por alguna razón perdí otra décima y media... ¡contra mí mismo!, solo en la recta. Vas mirando el volante y ves cómo pierdes velocidad cuando vas a fondo en plena recta. Te sientes impotente. No sabemos qué está ocurriendo. Sinceramente, no creo que sea la unidad de potencia. Pero hay algo que nos está frenando en las rectas".

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La clasificación de Spa fue especialmente frustrante para Russell porque confiaba en solucionar el problema adaptando su estilo de conducción y la forma de aplicar el acelerador, una de las conclusiones a las que Mercedes llegó tras investigar lo sucedido en Silverstone.

El director técnico adjunto de Mercedes, Simone Resta, explicó que la escudería de Brackley "sigue teniendo dificultades para entender todos los factores" que provocan el déficit de despliegue de energía en el coche de Russell, después de que los cambios en su pilotaje no hayan eliminado por completo el problema.

"Hemos tenido algunos problemas con el despliegue de energía en el coche de George que realmente necesitamos entender y solucionar antes de la próxima carrera", explicó Resta. "Todo empezó en Silverstone, donde comenzamos a detectar diferencias en el despliegue de energía entre nuestros dos coches.

"Hemos realizado muchísimos análisis y llegamos a la conclusión de que uno de los principales factores estaba relacionado con una diferencia en el estilo de pilotaje entre ambos coches. George lo estudió a fondo y fue capaz de cambiar y adaptar su forma de conducir para Spa, pero aun así seguimos viendo diferencias en el despliegue de energía entre ambos coches".

Y añadió: "Estamos trabajando con un reglamento completamente nuevo y solo llevamos diez carreras bajo estas normas. Seguimos teniendo dificultades para comprender todos y cada uno de los factores que influyen. No somos los únicos en esta situación, porque vemos que muchos equipos todavía están aprendiendo y adaptándose a esta nueva normativa. Haremos todo lo posible por descubrir cuál es la causa principal de esta diferencia para llegar lo mejor preparados posible a Hungría".

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Al margen de la cuestión del estilo de pilotaje, ambos Mercedes también sufrieron una mala salida en Spa al quedarse sin energía eléctrica en la recta de Kemmel, algo que perjudicó especialmente a Russell, que fue superado por los dos Ferrari. Esa circunstancia terminó contribuyendo al contacto con Lewis Hamilton en la curva 5, incidente que puso fin a su carrera.

Resta confirmó que el origen del problema fue un fallo de software que hizo que ambos monoplazas alcanzaran el límite de recuperación de energía a la salida de la curva 1, dejándolos sin energía disponible para desplegar en la recta siguiente.

"Básicamente tuvimos un problema de software en ambos coches que hizo que alcanzáramos el límite de recuperación de energía en la curva 1", concluyó Resta. "Eso provocó un problema con el impulso eléctrico entre la curva 1 y la curva 5. Afectó tanto a George como a Kimi, y vimos cómo ambos perdían posiciones después de haber realizado una buena salida".