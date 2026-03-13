Mercedes a un segundo del récord de Shanghai: por qué su ventaja va más allá del motor

Mercedes no teme a la competencia. Había dominado en Australia, donde las cualidades del motor de combustión habían resaltado el rendimiento de la unidad de potencia en un circuito como el de Melbourne, difícil para la recarga del sistema eléctrico, pero también arrasó en China al final de la Clasificación Sprint, con George Russell y Andrea Kimi Antonelli inexorablemente segundos.

El W17 va como un misil en cuanto se pone en pista y el equipo de Brackley, pese a contar solo con una sesión de entrenamientos libres, se permitió el lujo de hacer un long run, confirmando que la supremacía no se concreta solo en la vuelta rápida, sino que también puede brillar en ritmo de carrera, justo para mantener bajo control el riesgo del graining, que sigue siendo una amenaza.

En un trazado menos atípico que el que dio el pistoletazo de salida a la nueva era de la F1, la flecha negra y plateada nos dio una demostración clara de su valor: George, cuando pasó de los neumáticos medios a los blandos, marcó un 1:31:520, que se queda a 979 milésimas de la pole de 2005, el récord del circuito.

La nueva F1, por tanto, ha disipado todas las dudas sobre su competitividad en la segunda cita de la temporada y se puede apostar a que no tendremos que esperar demasiado para ver caer de nuevo algunos récords. Y a el motor de Brixworth ni siquiera la han exprimido al máximo (no lo necesitan), conformándose con un mapa de motor ajustado a 3,5 en una escala que puede llegar a 5,0.

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Esto indica que los pilotos de Toto Wolff todavía tienen margen del que tirar, pero, temiendo riesgos de fiabilidad, no necesitan presumir innecesariamente. Más allá del pico de 341 km/h alcanzado por Isack Hadjar con el Red Bull (¿con rebufo?), registramos la supremacía de cuatro monoplazas impulsados por la PU Mercedes AMG M17 E Performance: Albon (Williams) 340 km/h, Gasly (Alpine) 339 km/h, Colapinto (Alpine) 338 km/h y Sainz (Williams) 337 km/h. Rápidos, rapidísimos, pero con poca carga aerodinámica como para pensar en estar delante.

"Tenemos un gran coche –revela Lewis Hamilton–, podemos competir con los Mercedes en las curvas, pero cuando estamos en recta, donde cuenta la potencia, no hay nada que hacer…". El siete veces campeón del mundo levanta los brazos, aunque sería un error limitarlo todo únicamente a la potencia, ya que Russell y Antonelli alcanzaron 335 km/h, mientras que Lewis estaba más atrás luchando con un pico de 330 km/h.

Esta vez también lo hicieron mejor los McLaren (Oscar Piastri 333 km/h y Lando Norris 331 km/h): el campeón del mundo con el MCL40 logró ser, tercero, el primero de los demás, por 20 milésimas. Señal de que en Woking han empezado a comprender la gestión del híbrido, porque los secretos de la recarga en Brixworth se los han guardado para ellos, cansados de ver a los clientes batir al equipo oficial.

El hardware es idéntico para todos los equipos suministrados, pero la escritura del software es de interpretación mucho más libre. Y no es casualidad que, en cuanto el equipo de Andrea Stella abrió los ojos, se produjera un rápido cambio de tendencia. Pero, en nuestra opinión, sería demasiado fácil reducirlo todo solo a una cuestión de motor.

Foto de: AG Photo

A propósito, desde la Stella nos hacen saber que no habrá necesidad de intervenir en el motor 2 para cumplir con las verificaciones de la relación de compresión también en caliente que entrarán en vigor a partir del 1 de junio (16,7:1 gracias a las tolerancias a 130 grados de aceite), ni será necesario tocar el combustible Petronas ya homologado.

Pero el error que no deben cometer los perseguidores, Ferrari en primer lugar, es creer que la supremacía deriva únicamente de la power unit. El W17 es un coche que ha nacido bien en manos de James Allison y Simone Resta. Mañana Hamilton, impulsado por el "turbino", podrá arrancar desde el liderato de la Sprint Race, pero ¿cuántas vueltas podrá mantenerse al frente?

Ese será el verdadero termómetro del estado actual, porque las seis décimas de hoy quizá escuezan más que las ocho de la clasificación de Melbourne….