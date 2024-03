Mercedes sacrificó su ritmo en clasificación en favor de la carrera

La escudería de Brackley cree que alejarse de la configuración que les permitió rendir muy bien a una sola vuelta en los entrenamientos del jueves les quitó la oportunidad luchar por la pole contra Max Verstappen en la clasificación del viernes.

George Russell demostró el progreso que Mercedes había hecho con su coche al terminar tercero, tres décimas por detrás del tricampeón del mundo holandés. Y reflexionando sobre ello, el jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha revelado que el equipo había cambiado la puesta a punto durante la noche para alejarse del rendimiento a una vuelta y sentirse más cómodo en tandas largas.

"Hemos cambiado el equilibrio del coche para tener una puesta a punto que fuera menos agresiva con los neumáticos para la carrera de mañana y probablemente la hemos ajustado demasiado a una sola vuelta", explicó. "Por eso no hemos ido tan bien como ayer".

Preguntado por Motorsport.com sobre cuál era la diferencia potencial, Wolff dijo: "Probablemente podríamos haber tenido un coche que luchara hoy con Max, pero no creo que [con ese monoplaza] pudiéramos haber luchado con Max mañana".

"Como era tan nuevo, veremos si la dirección de reglaje que elegimos conscientemente va a tener un efecto positivo mañana para la carreras. Y si no, tenemos otro stint de aprendizaje".

Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Foto: Mark Sutton

Uno de los cambios que hizo Mercedes fue levantar ligeramente el coche, ya que siguen siendo muy cautelosos ante la posibilidad de que se repita la descalificación que empañó la temporada pasada el Gran Premio de Estados Unidos.

"Estábamos un poco demasiado bajos para la carrera". Y obviamente hay un poco de trauma después de lo de Austin, preferiríamos con un coche nuevo estar un poco más en el lado conservador".

Lewis Hamilton, que se clasificó noveno, cree que se alejó mucho más de la puesta a punto del jueves que Russell, aunque espera que sea un cambio que dé sus frutos el sábado en carrera.

"Ayer, George y yo teníamos idénticos reglajes y el coche iba realmente bien", dijo. "Pero hoy nos desviamos: él fue por un lado y yo por otro. Se podría decir que el que yo llevaba no es bueno a una sola vuelta. Espero que sea bueno en carrera".

"No me sentía cómodo con mi ritmo de carrera. Así que he cambiado el coche para mejorar el ritmo de carrera. Pero ya veremos mañana si realmente es así".

"He tratado de encontrar un buen equilibrio porque en el ritmo de carrera tenía mucha degradación en los traseros, y el ritmo de carrera es realmente todo aquí", concluyó el piloto que a partir de la próxima campaña estará en las filas de Ferrari.

