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Mercedes F1 revela por qué descartó el alerón 'Macarena' "más de un año antes"

Mercedes estudió el alerón 'Macarena' un año antes de Ferrari, pero descartó desarrollarlo por las dudas sobre el equilibrio entre la carga y la velocidad.

Juanjo Sáez

Editado: 18 oct 2026, 14:09

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Detalle técnico del Mercedes W17

Foto de: AG Photo

Mercedes tuvo sobre la mesa la posibilidad de desarrollar su propio alerón trasero "Macarena" más de un año antes de que Ferrari popularizase esta innovadora solución aerodinámica en la Fórmula 1. Sin embargo, la escudería de Brackley decidió no seguir adelante con el proyecto al considerar que las ventajas de la velocidad en recta no compensaban suficientemente la pérdida de carga aerodinámica.

Así lo ha desvelado Simone Resta, director técnico adjunto de Mercedes, en el último episodio del programa de radio del equipo, Nu Silver Arrows Radio Show.

"Probablemente voy a decir algo que no habíamos compartido antes: teníamos este tipo de alerón en nuestra mesa de diseño hace algo más de un año", explicó.

El alerón "Macarena" se caracteriza por un mecanismo que permite al elemento móvil del alerón trasero girar hasta quedar invertido cuando se activa el modo de recta, una de las novedades del reglamento técnico de 2026. Esa configuración reduce la resistencia aerodinámica y permitir que el coche alcance una mayor velocidad en las rectas.

Sin embargo, la solución también tiene sus inconvenientes. Aunque reducir la resistencia resulta especialmente beneficioso en las rectas, el sistema implica una pérdida de carga aerodinámica cuando está abierto. Ese compromiso puede afectar al rendimiento del coche y obliga a los equipos a valorar en qué condiciones compensa utilizarlo.

Precisamente, ese fue el principal motivo por el que Mercedes decidió aparcar su proyecto. Resta explicó que, después de estudiar el concepto con bastante detalle, los ingenieros no encontraron un equilibrio suficientemente atractivo entre las ganancias y las pérdidas que justificara continuar con el desarrollo.

"Está claro que ofrece una ventaja en cuanto a la reducción de la resistencia, pero también conlleva una reducción de la carga aerodinámica en cada sesión en la que se utiliza el SLM [modo recta]", señaló el ingeniero italiano.

"Es algo que nunca nos pareció lo suficientemente equilibrado como para ser el mejor compromiso en general, como para que mereciera la pena invertir en su desarrollo y también en la fabricación de componentes", añadió.

Más sobre los alerones 'Macarena':

Mercedes no descarta recuperar el 'alerón Macarena' en el futuro

Pese a haber rechazado el proyecto inicialmente, Mercedes no cierra la puerta a buscar una solución de este tipo más adelante. Simone Resta insistió en que las conclusiones técnicas de un equipo no tienen por qué ser inalterables, especialmente en un año marcado por las nuevas reglas y la búsqueda constante de rendimiento.

"Eso no significa que esa misma conclusión sea válida para siempre y es posible que revisemos nuestra opinión y nuestra postura de cara al futuro", reconoció.

"Somos humildes, analizamos todas las soluciones que hay disponibles, evaluamos si hay algo interesante que podamos aprovechar y seguimos adelante con este proceso iterativo", concluyó Simone Resta.

De esta forma, Mercedes deja abierta la posibilidad de revisar su decisión si los datos o la evolución del reglamento justifican un cambio de estrategia. Por ahora, la escudería de Brackley ha preferido no sumarse a la carrera de desarrollo del alerón "Macarena", a pesar de haber estudiado su potencial mucho antes de que Ferrari lo convirtiera en un reclamo para el resto de escuderías.

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