Mercedes veía el proceso como su última oportunidad para que el resultado del campeonato del mundo de 2021 diera un giro, y quería que se hiciera justicia. Por ello, en redes sociales hay una sensación generalizada entre sus aficionados de que el equipo les ha defraudado, o que ha sido silenciado por algún tipo de acuerdo con la FIA.

Entonces, ¿por qué el equipo decidió no presentar su recurso? Hay dos factores principales. En primer lugar, hubo una conversación con la FIA, pero sólo en la medida en que el órgano de gobierno aceptó iniciar una investigación que responderá las preguntas del equipo.

En segundo lugar, el director del equipo, Toto Wolff, y sus colegas reconocieron que, por muy sólido que consideraran su caso, no iban a ganarlo, y no habría cambios en el resultado de la carrera y, por tanto, en el campeonato.

En lugar de continuar con un proceso complicado que podría dañar al campeonato y la imagen de Mercedes, se decidió suspender el proceso.

"Después de la carrera, llamé a Jean Todt y a Peter Bayer (secretario general de la FIA) y les dije que no estaba de acuerdo con esta decisión", explicó Wolff el jueves. "Por supuesto, sabía que era un sentimiento puramente personal, porque teníamos que resolver los recursos legales y si podíamos protestar, o contra qué. Y eso lo hicimos inmediatamente en mi despacho".

"Reunimos a todos los ingenieros, a los abogados, a Ola (Kallenius, presidente de Daimler), y decidimos presentar esta protesta. Ron Meadows y el equipo fueron a ver a los comisarios dos veces, por invitación de los comisarios. Y luego esperamos la decisión, que fue negativa".

"Entonces era cuestión de volver al hotel y enfadarse, o pensar en lo que había pasado. O, por el contrario, celebrar el octavo título de constructores con el equipo. Y eso es lo que hice: intentar dejar de lado la frustración por la decisión que costó el título mundial de pilotos, hasta el día siguiente".

Por si te lo perdiste: Mercedes rompe su silencio: "Perdimos la fe en las carreras"

Lewis Hamilton, Mercedes

La presentación de una notificación de intención de apelación dio al equipo 96 horas para considerar sus opciones. El plazo finalizaba el jueves por la noche, casualmente a la misma hora de la entrega de premios de la FIA, en la que Verstappen debía recibir su trofeo.

"Hemos pasado todos los últimos días dialogando con la FIA, con Lewis y Ola y sus colegas para tomar la decisión correcta", dijo Wolff.

"Y hemos dudado una y otra vez en esos días entre 'Vamos a seguir adelante con esta apelación' y 'Vamos a retirarnos a pesar de todo el enfado, intentar mejorar el deporte y aprovechar este momento para hacer más sólida la toma de decisiones'. La decisión final de retirar la apelación se tomó el miércoles por la noche".

Preguntado sobre si en el mencionado diálogo con la FIA se admitió algún error por parte del organismo rector, Wolff subrayó que no.

"Creo que es muy difícil en una situación así comprometer tu posición legal. Y creo que para la FIA no estaba claro si íbamos a llegar hasta el final con la apelación, y por lo tanto no se puede esperar ninguna admisión. Creo que han dado el paso correcto".

"El presidente ha convencido al Consejo Mundial del Motor para que ponga en marcha esta comisión, para analizar los incidentes de la carrera de Abu Dhabi, y para evitar cualquier situación de este tipo en el futuro. Todos nosotros celebramos esa decisión. No creo que haya sido fácil. La declaración de la FIA, cuando se entiende la naturaleza del órgano de gobierno, es fuerte y sólida".

"Obviamente, como competidor desearías la admisión completa, pero eso no es posible en esta etapa. Creo que hemos dado un paso en la dirección correcta. Es un paso modesto teniendo en cuenta la magnitud de los fallos del domingo por la noche, pero mejor un paso modesto que nada".

La conclusión es que Mercedes pensó que no iba a ganar en el Tribunal Internacional de Apelación, y de hecho, al sugerirlo Wolff criticó el sistema judicial del deporte, lo que fue una afirmación audaz para hacer en público.

"Creemos que teníamos un caso muy sólido, y si lo miras desde el punto de vista legal, si se hubiera juzgado en un tribunal normal, casi podrías garantizar que habríamos ganado. Pero el problema con la ICA es cómo está estructurada".

"La FIA no puede marcar sus propios deberes. Y hay una diferencia entre tener razón y obtener justicia".

"Así que hay una lección que aprender, cómo podemos asegurarnos de que en el futuro, en situaciones como esa, se tomen las decisiones correctas, que los veredictos de los comisarios respondan al reglamento, y que los juicios en los tribunales -ya sea la ACI o el TAS (Tribunal de Arbitraje del Deporte), que actualmente no forma parte de la legislación- puedan ser juzgados de forma justa y neutral para todos los participantes".

Lewis Hamilton, Mercedes,

Wolff destacó que Hamilton se implicó personalmente en todo el proceso: "Cada paso en el camino fue una decisión conjunta. Decidimos junto con Lewis protestar, lanzar la apelación y retirar la apelación".

"Como pueden imaginar, no sólo para él, sino también para nosotros como equipo, fue terrible enfrentarse a una decisión que decidía el resultado del campeonato del mundo".

"Pero ninguno, ni él ni nosotros, queremos ganar un campeonato del mundo en el juzgado. Pero, por otro lado, el domingo nos sentimos profundamente perjudicados. Y no fue sólo un caso de una mala decisión, fue una lectura libre de las reglas, y dejó a Lewis como un blanco fácil (para Verstappen). Fue tremendamente duro para él y para nosotros como equipo retirar la apelación, porque fuimos perjudicados".

"Y creemos profundamente que en la F1, la cúspide del automovilismo, uno de los deportes más importantes del mundo, se está haciendo justicia. Así que mi alma y mi corazón lloran con cada hueso que esto debería haber sido juzgado de la manera correcta, y la situación legal nos habría dado la razón. Pero hay una diferencia entre tener razón y obtener justicia".

Wolff se solidariza con los aficionados de Hamilton que creen que Mercedes debería haber seguido adelante con su caso, y han expresado sus opiniones en las redes sociales.

"Puedo entender las frustraciones de muchos", dijo. "Y para ser honesto, yo tengo las mismas. También tengo dos opiniones, todo el tiempo, entre mi perspectiva y mi juicio sobre la situación jurídica, y mi realismo sobre el resultado de estos procedimientos".

"Como he dicho antes, hay una diferencia entre tener razón y obtener justicia. Y no creo que en este momento estemos preparados en términos de nuestra gobernanza para terminar en una situación que nos hubiera dado remedio, que hubiera restablecido el resultado que se le quitó a Lewis antes de la última vuelta de la carrera. Y es por eso que con gran pesar hemos decidido no apelar porque no habríamos recuperado el resultado. Ahora creo que tenemos las herramientas adecuadas para asegurarnos de que la toma de decisiones en el futuro sea mejor".

"Y pediremos cuentas a la FIA y a los que toman las decisiones para que el deporte sea más sólido y la toma de decisiones más sólida y coherente".

Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA

Todas las miradas estarán puestas ahora en la FIA, ya que su recién elegido presidente, Mohammed Ben Sulayem, asumirá la tarea de crear y supervisar la comisión sugerida por su predecesor.

No se han dado detalles sobre que postura podría adoptar, pero Wolff dice que tiene que hacer un trabajo adecuado. Y tras haber retirado el recurso, en parte como respuesta a su formación, Mercedes intentará sin duda asegurarse de que lo haga.

"Espero que la comisión no se limite a las palabras, sino que actúe", dijo Wolff. "Y los haremos responsables de las acciones. Porque no podemos seguir en un deporte que se supone que es deporte seguido de entretenimiento, y no al revés, (donde) se nos mantiene al margen de las decisiones ad hoc en todos los ámbitos, en el técnico y en el deportivo".

"Y, por lo tanto, es necesario que haya medidas claras antes del comienzo de la temporada, para que cada piloto, cada equipo y los aficionados entiendan lo que está en juego y lo que no".

Subrayó que no se trata sólo de Abu Dhabi: "Es un problema más amplio, porque si miras la mayoría de las controversias que han sucedido este año, se trató de decisiones".

"Decisiones deportivas en la pista, incoherencia en la ejecución del reglamento en la pista. Una cosa es conducir duro, y tener diferencias de opinión entre los pilotos, y entre los equipos".

"Está en la naturaleza del juego. Pero la toma de decisiones incoherentes conduce a las controversias, conduce a la polarización, y eso fue el motivo de muchas de las controversias totalmente innecesarias en la pista".

"Así que la FIA tiene que decidir cómo va a avanzar. Hemos mantenido un buen diálogo con la FIA en los últimos días".

"Tengo confianza y fe en que la comisión que ha establecido formulará, junto con todos nuestros competidores y los pilotos y los otros equipos, las decisiones y acciones correctas para evitar un escenario así en el futuro".

Lewis Hamilton, Mercedes, felicita a Max Verstappen, Red Bull Racing