Mercedes F1 repetiría su estrategia en Singapur "todos los días"

La avería del Alpine de Esteban Ocon a la salida de los boxes provocó un Virtual Safety Car en la vuelta 44 de 62 del Gran Premio de Singapur, disputado el pasado fin de semana en Marina Bay. Esto dio la oportunidad a los dos pilotos de Mercedes de montar neumáticos medios nuevos.

La estrategia les dio una ventaja en los últimos compases de la carrera, en un intento por acercarse y adelantar al ganador final, Carlos Sainz, y al segundo clasificado, Lando Norris, que llevaban unos compuestos duros de mayor duración. Pero el español se mostró confiado y se dejó caer para darle el DRS a Norris y ayudarle a defenderse de los Mercedes que le perseguían, antes de que George Russell se estrellara en la última vuelta y dejara tercero a Lewis Hamilton.

A pesar de que al final el equipo se quedó corto, Toto Wolff dijo que le "encantó la llamada" de los estrategas a sus pilotos y que el riesgo de ganar la carrera hacía que mereciera la pena repetirlo "cada día de la semana".

"Intentamos ganar y no lo conseguimos", dijo el austriaco. "Lo positivo es que me encanta la llamada de los pilotos y del equipo de estrategia para decir: 'Vamos a por ello'. En el peor de los casos éramos segundo y quinto. En el mejor de los casos, ganábamos o éramos primero y segundo".

"Y nuestro plan lo demostró por momentos. Creo que fue la decisión más acertada, habríamos terminado P2 y P5 o quizás P2 y P4, y queríamos ganar la carrera. Así que nos arriesgamos y lo volvería a hacer todos los días de la semana", siguió.

George Russell, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

El equipo de las balas plateadas se orientó por simulaciones de estrategia previas a la carrera basadas en posibles tiempos de periodos de Virtual Safety Car y de coches de seguridad completos. Wolff consideró que el rendimiento daría energía a Mercedes, ya que "no todo va mal" con el W14, un monoplaza al que durante todo el fin de semana se refirió como una "caja de sorpresas".

"En general, estoy contento con el rendimiento", continuó. "Estoy contento por cómo ha ido el coche durante todo el fin de semana, y creo que hemos dado lo mejor de nosotros mismos. Creo que esto es lo positivo... hemos sido realmente fuertes aquí, podríamos haber ganado la carrera".

"Podríamos haber terminado P1 y P2 por méritos propios y eso es lo que tenemos que sacar de aquí. Claramente nos dará aún más energía que, en esta pista en particular, hayamos sido fuertes. No todo está mal. Pero luego ves en el planificador, primero y segundo apareciendo a veces y piensas 'Podría haber sido un día increíble' y no lo es. Pero prefiero quedarme con lo positivo de este fin de semana y volver a casa y decir 'ha sido un buen día'", finalizó Wolff.