En las próximas semanas, los equipos de Fórmula 1 presentarán sus nuevos coches con los que competirán en la temporada 2022, un curso en el que habrá cambios muy significativos en el reglamento técnico, siendo la mayor revolución desde 2014.

El reglamento aerodinámico se ha revisado con el objetivo de que los pilotos puedan luchar rueda a rueda en la pista gracias a la reducción del aire sucio. Además, también se ha reducido la libertad técnica en un intento de crear una parrilla más igualada. Los coches también serán más pesados respecto a 2021 y cambiarán a las nuevas llantas de 18 pulgadas de Pirelli.

En un principio, se esperaba que todos estos cambios ralentizaran los coches en varios segundos por vuelta en comparación con los monoplazas de 2021, pero la pérdida de tiempo esperada ha ido disminuyendo a medida que los equipos ha ido progresando durante el invierno.

En un vídeo publicado por Mercedes en el que se explican los cambios en el reglamento técnico, Mike Elliott afirmó que no espera grandes cambios en el rendimiento de los coches.

"El rendimiento general de los nuevos monoplazas probablemente no será muy diferente al de los antiguos", dijo Elliott.

"Obviamente, la intención de estas reglas es intentar mejorar las posibilidades de adelantamiento, pero pasará un poco de tiempo antes de que podamos ver si eso realmente ha sucedido".

"El coche es un poco más pesado, la unidad de potencia con el combustible E10 va a tener un rendimiento ligeramente diferente, y la forma en que la aerodinámica va a funcionar y la puesta a punto del coche también será distinta".

"Hasta que no saquemos lo máximo de eso, hasta que no hayamos desarrollado todo a través de las pruebas y las primeras carreras, no lo sabremos realmente. Pero en general, sospecho que el rendimiento será relativamente similar al del año pasado", dijo.

El jefe de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, estimó al final de la temporada pasada que la pérdida de tiempo sería "bastante cercana" a los 0.5 segundos.

"No lo sé con certeza porque dependerá de los neumáticos y también de la potencia que encuentren en el motor y en la parte de la aerodinámica", dijo Tombazis.

"Me temo que no puedo dar una respuesta a eso. Pero creo que va a estar en el punto de mira".

Mercedes presentará su nuevo coche para la temporada 2022, el W13, el 18 de febrero, y se espera que complete un shakedown inicial en Silverstone como parte del lanzamiento.

En los últimos días surgieron rumores de que Mercedes había fallado en una prueba de choque con parte del nuevo chasis, pero el equipo ha aclarado desde entonces que su coche pasó el proceso de homologación de la FIA el 13 de enero.