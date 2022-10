Mercedes explica la gran ventaja de Red Bull para la F1 2026

Cargar el reproductor de audio

No es ningún secreto que la Fórmula 1 dará el pistoletazo de salida a una nueva época a partir de la temporada 2026, año en el que entrará en vigor el nuevo reglamento de unidades de potencia, un cambio de ciclo necesario y que algunos fabricantes llevan solicitando desde hace mucho tiempo.

Los nuevos motores supondrán una gran transformación: los sistemas podrán contar con hasta un 50% de energía eléctrica, la potencia del ERS se aumentará a 350 kW, desaparecerá el MGU-H, se utilizará un 100% de combustible sostenible y otros muchos cambios.

Cada cambio reglamentario, ya sea a nivel técnico del monoplaza o más centrado en las unidades de potencia, modifican las reglas del juego y con ello el orden jerárquico de la parrilla. Actualmente, es Red Bull quien domina con mano de hierro y, para intentar que eso siga siendo así, ya han dado varios pasos adelante pensando en 2026.

Si bien es cierto que Honda abandonó la Fórmula 1 de forma oficial, todavía mantiene vínculos a través de los que colabora con los de Milton Keynes. Una de las razones por las que Toto Wolff, director de Mercedes, cree que Red Bull es uno de los claros favoritos de cara al futuro.

"Estarán en una muy buena forma en 2026, no tengo ninguna duda. Tienen una gran ventaja en cuanto a que, hagan lo que hagan, pueden ayudarse de Honda, que son líderes en este sector".

Tras el adiós de Honda, los austriacos pusieron en marcha un proyecto llamando Red Bull Powetrains que centraba todos sus focos en la construcción de su propio motor para 2026, un departamento que el pasado 4 de agosto ya puso en marcha su primer prototipo.

"Ese tren motriz ya ha sido arrancado, saben lo que puede hacer, cuáles son sus características y, por lo tanto, saben qué objetivos fijar. Eso es una gran ventaja para ellos, y las herramientas adicionales que necesiten pueden comprarlas".

"Han contratado a buena gente, han invertido mucho en esto y se nota la ambición que tienen por ese proyecto. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta a Red Bull como un rival serio", dijo.

Red Bull Powertrains ha fichado a varios empleados procedentes de otros equipos de la parrilla, incluido Mercedes. Sin embargo, el director del equipo alemán dijo que no sentía pena por haber perdido a algunos miembros de su equipo.

"No se pueden evitar esos movimientos. Si una persona se quiere ir, que se vaya. No tengo ningún problema con que haya gente que nos deje. Pero sí, hemos perdido a empleados que son muy buenos y a otros que no lo son tanto".

"Nosotros seguimos teniendo la responsabilidad de reconstruirnos desde dentro y prepararnos al máximo para la próxima generación de motores", concluyó Toto Wolff en una entrevista exclusiva para el New York Times.