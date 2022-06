Red Bull asegura que Mercedes "no va de farol" pero "son peligrosos"

Cargar el reproductor de audio

Aunque Mercedes, ocho veces campeones de constructores de Fórmula 1 de manera consecutiva, está a 101 puntos del líder de la clasificación de la temporada 2022, Red Bull, después de siete carreras, el asesor de los austriacos, Helmut Marko, sigue considerándolos "peligrosos".

Esto es así porque el miembro del conjunto de las bebidas energéticas ha visto que las flechas de plata pueden marcar ocasionalmente los mejores cronos. En cuanto a la general de pilotos, el vigente campeón, Max Verstappen, posee una brecha de 41 puntos respecto al primero de la pareja de Mercedes, George Russell, y 75 unidades sobre Lewis Hamilton, pero en Red Bull miran con atención al W13, especialmente después de las actualizaciones de Barcelona.

"Mercedes está haciendo vueltas increíblemente rápidas en los entrenamientos y en las carreras, tanto con Hamilton como con Russell", expresó Marko a la web hermana de Motorsport.com Alemania, Formel1.de. "No siempre, así que para nosotros es difícil de interpretar de dónde vienen estos tiempos, he escuchado a gente de Mercedes, y creo que ellos tampoco lo saben".

"Lo peligroso es que el potencial parece estar ahí, y una vez que eso se pueda sacar en carrera, estarán ahí arriba o en la parte delantera", continuó uno de los máximos responsables de la escudería de Milton Keynes.

Cuando se le cuestionó si creía que Mercedes había ido de farol sobre su velocidad real durante el inicio de la campaña, respondió: "No, no es un farol. Eso era cuando tenían esa extraña ventaja de motor, y el año pasado, el de Hamilton lo estaba haciendo mucho, así que no me lo creo".

"Es realmente difícil entender dónde este [coche es] increíblemente veloz, lo son a una vuelta, pero no les dura mucho", añadió. "Qué es lo que cambia de ahí, por qué no pueden pilotar así de forma continua, es solo, gracias a Dios, que sigue siendo el problema, eso pienso".

El asesor de Red Bull también indicó que cree que el monoplaza germano está "en su nivel" por encima del peso mínimo de unos 5 kilogramos, y que ambos están detrás de Ferrari en este aspecto: "Creo que Ferrari está más o menos en el límite".

"Lo positivo es que hay una reserva de unas décimas al llegar al peso mínimo, pero no se puede hacer eso de la noche a la mañana", sentenció una de las caras más visibles del conjunto que defiende el título de pilotos con Verstappen.