¿Podía realmente Mercedes F1 hacer podio en Japón? Parece descabellado

En Suzuka, Mercedes sufrió otro fin de semana decepcionante, en el que George Russell terminó séptimo y Lewis Hamilton noveno, invirtiendo sus respectivas posiciones de clasificación en un trenecito formado detrás de Fernando Alonso.

Según el jefe del equipo Toto Wolff, el mal resultado de Mercedes en el GP de Japón se vio agravado por un primer stint "atroz", ya que las Flechas Plateadas intentaron de inicio una arriesgada estrategia a una sola parada, que a diferencia de Charles Leclerc tuvieron que abandonar y seguir una carrera más convencional a dos paradas.

"Terminamos donde empezamos y fue muy difícil", dijo Wolff a Sky Sports F1. "Tuvimos un segundo y tercer stint que fueron súper rápidos y habríamos estado compitiendo por un podio de no ser por un primer stint atroz".

Más tarde, explicando su teoría, declaró: "Fuimos muy rápidos en los Esses, mientras que el año pasado no estábamos en ninguna parte".

"El domingo intentamos hacer una única parada, probablemente gestionamos demasiado los neumáticos y tuvimos un primer stint desastroso, pero un segundo y tercer stint muy competitivos en el momento en el que básicamente hicimos lo que hicieron los demás, y la historia habría sido completamente diferente".

Toto Wolff con Mick Schumacher

Sugerir que Mercedes podría haber aspirado a un podio hace que muchos se lleven las manos a la cabeza, dada la diferencia de 25 segundos entre el tercer clasificado Carlos Sainz y Russell, y puesto que Mercede parece confirmar su cuarto puessto en el orden de equipos por detrás de Red Bull Racing, Ferrari y McLaren F1.

Entonces, ¿realmente se sostienen los números detrás de la teoría y las afirmaciones de Wolff?

Debido a las diferentes estrategias de carrera, posibles gracias a que los tres compuestos de neumáticos de Pirelli fueron opciones viables, no es tan sencillo como comparar los tiempos por vuelta y darlo por zanjado. Pero hay varios datos que proporcionan una buena indicación.

El primero es el segundo stint del dúo de Mercedes con neumáticos duros, que coincidió más o menos con el stint de Leclerc con el mismo compuesto, así como el de Lando Norris con el McLaren, que se solapó con el de Leclerc al entrar en boxes en la misma vuelta.

Y mientras que los coches de Mercedes fueron rápidos en sus primeras vueltas tras la parada, su tiempo medio de vuelta a medida que avanzaba el stint cambió rápidamente hacia 1:36.6s para Hamilton y 1:36.4s para Russell, en comparación con el 1:36.1s de Leclerc y 1:36.2s de Norris.

Hay que señalar que Russell y Hamilton entraron en boxes tres o cuatro vueltas antes, por lo que Leclerc y Norris disfrutaron de una ligera ventaja en la duración de los neumáticos durante las 11 vueltas que pudimos comparar. Pero estos dos últimos también tuvieron que cuidar sus neumáticos hasta el final de la carrera, mientras que Russell y Hamilton sabían que aún tenían que parar a montar medios.

El tercer stint con los neumáticos medios (los preferidos de Mercedes) es el otro dato disponible. Ahí sólo el último stint de Sainz puede ofrecer alguna comparación, ya que el español entró en boxes justo antes que los W15, pero su Ferrari montó el compuesto duro, más lento, por lo que no es una comparación perfecta.

Russell tuvo que luchar con Oscar Piastri por la séptima posición y estuvo a una media de cuatro décimas de Sainz, pero en las últimas 15 vueltas Hamilton se quedó a sólo 0.050s del Ferrari cuando tenía aire limpio.

George Russell, Mercedes F1 W15, Carlos Sainz, Ferrari SF-24

Ahí, Hamilton por fin fue capaz de sacar provecho de sus primeros stints con los "terribles" neumáticos duros, pero parece bastante ambicioso sugerir que el británico podría haber perseguido a Sainz si hubiera salido más arriba o hubiera elegido una estrategia diferente.

Hamilton lo admitió, diciendo que su coche no pudo con los neumáticos duros en ningún momento. "No sé cuál habría sido la estrategia diferente, si habernos quedado con medios para empezar, pero aún así tuvimos dos neumáticos duros realmente terribles con los que rodar", reconoció Hamilton.

Aunque las pretensiones de podio son bastante fáciles de cuestionar, la pregunta sigue siendo por qué el equipo tuvo tantos problemas en la primera mitad de la carrera y encontró más competitividad hacia el final, cuando ya era demasiado tarde.

Antes del fin de semana del circuito de Suzuka, el director técnico James Allison dijo que la única constante que el equipo había encontrado en sus problemas de principios de temporada era una relativa debilidad en condiciones más cálidas, cuando la temperatura de la pista aumenta.

Si la teoría de Mercedes se confirma, eso explicaría en cierta medida sus altibajos de rendimiento, ya que el día de la carrera hizo mucho más calor que el resto del fin de semana, con temperaturas en pista de hasta 14 grados más altas al inicio de la carrera.

Curiosamente, en la segunda mitad de la carrera volvieron las nubes, lo que hizo bajar la temperatura del asfalto de 40ºC a unos 30ºC cuando Mercedes montó los neumáticos medios. Pero eso no explica necesariamente la diferencia de rendimiento entre los dos primeros stints con neumáticos duros, cuando la pista aún no estaba tan fría.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Mercedes ha tenido que hacer un gran examen de conciencia para averiguar por qué el rendimiento y la carga aerodinámica que ve en la fábrica no se traducen en velocidad en las curvas o en tiempo por vuelta.

"Tenemos 70 puntos más de carga aerodinámica en una curva en particular en Melbourne que el año pasado, pero en el tiempo por vuelta no es un kilómetro por hora más rápido, así que no tiene ningún sentido", reveló Wolff.

"Entonces, ¿dónde está la limitación? Creo que queríamos comprobar algunas cosas para entender si hay alguna limitación que hayamos detectado, y creo que la hay".

"Cuando miras los resultados, está claro que no son buenos y todo el mundo lo sabe. Pero sin duda hemos dado un gran paso adelante en cómo queremos hacer funcionar el coche, y en nuestra comprensión".

Un resquicio de esperanza es que Mercedes puede haber encontrado algunas respuestas sobre cómo poner su W15 en un lugar más cómodo, y de hecho el viernes Hamilton dijo que el coche era el más agradable de conducir que había tenido en tres años.

¿Luchar por podios? A tenor de lo visto en las cuatro primeras rondas de 2024, eso sigue siendo una quimera.