Nyck de Vries, candidato para ir a Red Bull en 2024 según Mercedes

Nyck de Vries se embarcará en su primera temporada a tiempo completo en la Fórmula 1 en 2023, y ya con 28 años, el de AlphaTauri impresionó en su estreno en la categoría entrando en los puntos con Williams al sustituir a Alexander Albon. Antes del inicio del nuevo curso, se publicará el libro de Ivo Pakvis y Stjin Keuris, titulado "Max & Nyck", en donde se analiza el impacto del bicampeón del mundo en el Gran Circo y explican cómo el de Red Bull contribuyó a tener dos pilotos neerlandeses en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo.

También describen el inusual camino del ganador de la Fórmula E en 2021 y cómo aprovechó la oportunidad para hacer realidad su sueño. Para el libro, los autores hablaron con muchas personas muy relacionadas con su trayectoria, entre ellas, el director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, quien afirma que no se sorprendería si ambos acaban como compañeros en la escudería de las bebidas energéticas tras solo una campaña en AlphaTauri.

"No tengo ninguna duda de que Nyck [de Vries] tiene la capacidad de ganar carreras si está en el equipo y el coche adecuado", dijo. "Que pueda llegar a ser campeón del mundo dependerá de él. Tiene menos tiempo para lograrlo a su edad, pero lo compensa con su experiencia".

"Teníamos un acuerdo con Nyck por el que, si no podíamos ponerle en Mercedes, podía elegir una mejor opción, y puede que nos arrepintamos de haberle dejado marchar", continuó el responsable de los de Brackley. "No me sorprendería que no pasara mucho tiempo cuando estemos compitiendo contra él en el equipo Red Bull, no lo haría en absoluto si eso pasa en los próximos doce meses más o menos".

Sin embargo, interponerse en el camino de de Vries cuando se presentó la oportunidad de fichar por los de Faenza, no era una opción para Mercedes, como explicó Shovlin: "Encajaba muy bien con nosotros, pero no puedes retener a alguien".

"Era el piloto de pruebas y reserva ideal, si hubiéramos podido mantenerlo en el banquillo para utilizarlo cuando fuera necesario, lo habríamos hecho, pero entonces habríamos impedido que alguien persiguiera su sueño", comentó. "Con su título de Fórmula E, ha significado mucho para la marca Mercedes, y también ha sido excelente como piloto reserva, por eso queríamos seguir ayudándole".

"Eso también es importante para el futuro. La posibilidad de que Nyck quiera volver a este equipo dependerá de lo buenos que hayamos sido con él a lo largo de los años, no hay nada que diga que no pilotará un Mercedes algún día en el futuro", aseguró Andrew Shovlin.

El hecho de que los jefes de Red Bull se apresuraran por hacerse con los servicios del neerlandés tras su estelar actuación en Monza, no sorprendió lo más mínimo al director de ingeniería de los de Brackley: "Lo que me pareció más raro es que no hubiera más lucha por sus servicios, solo hicieron una llamada que se basaba en la capacidad, y creo que hubo detalles políticos detrás de que no consiguiera un asiento en otro sitio".

Además, subrayó que lo que de Vries demostró en el Gran Premio de Italia fue muy especial: "Se enfrentaba a pilotos que ya tenían cientos de horas de experiencia en sus coches. Si de repente pones a alguien en un monoplaza diferente, creo que a la mayoría les resultaría muy difícil".

"Conocíamos el potencial de Nyck, y sabíamos que estaba entre la mejor mitad de la parrilla, pero ahora el resto del mundo también lo ha visto", continuó Shovlin, que piensa que todavía puede mejorar más. "Espero que lo haga bien en AlphaTauri, lo que demostró en Monza es lo que puede hacer sin experiencia, nadie es peor con la experiencia, así que solo puede mejorar".

