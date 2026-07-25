Mercedes confirma el cambio de motor de Russell antes de la carrera de Hungría

George Russell estrenará un nuevo motor V6 para el Gran Premio de Hungría después de sufrir una fuga de agua durante la clasificación, aunque conservará la séptima posición en la parrilla de salida.

El piloto de Mercedes fue un discreto séptimo en la clasificación del Hungaroring, en una sesión en la que tanto él como su compañero Andrea Kimi Antonelli estuvieron lejos del ritmo de cabeza, con el equipo alemán sufriendo para mantener la temperatura de los neumáticos bajo control.

La segunda vuelta de Russell quedó arruinada después de pasar agresivamente por los pianos a la salida de la curva 4. Las fuertes vibraciones provocaron una fuga de agua en la unidad de potencia del Mercedes.

El jefe del equipo, Toto Wolff, explicó que el motor de Russell estaba "acabado", por lo que Mercedes se ha visto obligado a sustituir la unidad de potencia para la carrera del domingo.

La escudería dio más detalles en un comunicado posterior: "Durante la última vuelta de George en la Q3 detectamos una pérdida de presión de agua en su coche y, como medida de precaución, le pedimos que detuviera el monoplaza una vez completó la vuelta.

Tras una inspección más detallada, hemos decidido cambiar la unidad de potencia antes de la carrera de mañana, pasando a la cuarta de la temporada, por lo que seguimos dentro del límite permitido."

Este cuarto motor de combustión interna es el último que Russell puede utilizar sin recibir una penalización en parrilla. Así, iguala el número de motores empleados por su compañero Antonelli, por lo que ambos pilotos probablemente afrontarán una sanción por cambio de motor en algún momento después del parón veraniego.

George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Sin embargo, al tratarse de la sustitución de un componente dañado por otro de idéntica especificación, Russell evita una salida desde el pit lane y conservará la séptima plaza de la parrilla.

"Tuvimos una fuga de agua tras golpear un bache en la curva 4", explicó Russell. "La vuelta estaba siendo buena hasta ese momento, y de repente dejó de serlo. No le di demasiada importancia al principio, pero el equipo me dijo que el agua estaba salpicando sobre los neumáticos.

"En cuanto vimos la fuga de agua en los datos, la temperatura de los neumáticos traseros cayó en picado. No creo que hubiéramos podido luchar por el top 3, pero quizá sí por alguna posición más arriba."

Mientras tanto, su compañero Andrea Kimi Antonelli, que inicialmente se había clasificado cuarto, fue sancionado por no reducir suficientemente la velocidad con bandera amarilla al pasar junto al Red Bull detenido de Max Verstappen durante su última vuelta de clasificación.

Finalmente, el vigente campeón del mundo, Lando Norris, dio a Mercedes su primera derrota en una clasificación de Gran Premio esta temporada al lograr la pole por delante de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

No obstante, Hamilton recibió posteriormente una sanción de tres posiciones en la parrilla por obstaculizar a Oscar Piastri durante la Q3, mientras que Antonelli también fue penalizado con tres puestos por no respetar correctamente las banderas amarillas.