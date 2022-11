Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton llega al Gran Premio de Abu Dhabi de este fin de semana con una última oportunidad de mantener su récord de ganar una carrera en todas las temporadas en las que ha competido, desde 2007.

El récord del piloto británico de 15 temporadas consecutivas con una victoria empata actualmente con el esfuerzo de Michael Schumacher establecido entre 1992 y 2006, aunque el ex piloto no consiguió ganar en 1991 cuando debutó a mitad de temporada.

Mercedes consiguió su primera victoria del año en Brasil el pasado fin de semana, cuando George Russell se hizo con su primer galardón, y se llevó consigo a Hamilton, pudiendo terminar haciendo un doblete. Esto marcó el regreso de la escudería a la parte delantera, después de luchar por estar junto a Red Bull y Ferrari a comienzos de esta temporada.

Pero el director del equipo, Wolff, dijo que no había ningún plan para priorizar a Hamilton de cara a la última carrera sólo para mantener vivo su récord de victorias, señalando que el siete veces campeón del mundo había desestimado previamente su importancia.

"Creo que Lewis no necesita ninguna prioridad, y no es lo que él querría".

"Creo que él mencionó antes que este récord de ganar una carrera en cada temporada es lo menos prioritario para él", aseguró.

"Es más importante lo que estamos consiguiendo; que el coche vuelva a estar donde puede estar, y estamos compitiendo por más victorias de cara al próximo año y, con suerte, un campeonato".

Hamilton declaró previamente que mantener el récord tenía "cero importancia" para él y que, por el contrario, estaba centrado en hacer que el monoplaza de Mercedes sea competitivo, así como también aprender lecciones de cara a 2023.

"No estoy centrado en el récord, pero por supuesto, estoy tratando de conseguir esa victoria este año", dijo en septiembre. "Pero el récord no es importante para mí, simplemente porque realmente no me importan [los récords] en general".

Hamilton se recuperó del incidente de las primeras vueltas en Brasil que otorgó a Max Verstappen una penalización. El británico terminó la carrera en segundo lugar, habiendo adelantado al Red Bull de Sergio Pérez.

Hamilton tuvo libertad para correr con Russell en la última reanudación del coche de seguridad, pero nunca se acercó lo suficiente como para luchar por la victoria, dejándole cruzar la línea de meta en segundo lugar.

Hamilton dijo después de la carrera en Interlagos que era una "gran, gran señal" para Mercedes de cara al próximo año el haber ganado una carrera, después de haber trabajado tan duro para resolver el problema principal con el coche W13.

"Ha sido difícil, porque hemos seguido probando y probando y cada vez que traíamos mejoras, seguíamos teniendo los problemas que teníamos", dijo Hamilton.

"Así que esto es muy, muy grande. Sabemos dónde está nuestro norte, sabemos dónde tenemos que poner todos nuestros esfuerzos este invierno".

"Estoy muy orgulloso del equipo por todo el increíble trabajo duro. No podríamos estar aquí hoy sin ellos", finalizó.