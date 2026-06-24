Mercedes deja claro por qué no tiene favoritismo entre Russell y Antonelli

Tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, ha surgido en Mercedes un debate interno que, en realidad, el equipo quería evitar. Las peleas entre George Russell y Andrea Kimi Antonelli le costaron a la escudería tiempo durante la carrera, que permitió a Lewis Hamilton y Ferrari beneficiarse en su camino hacia la victoria.

Inmediatamente después, volvió a plantearse la cuestión de si, en el futuro, Mercedes debería intervenir más en los duelos internos o incluso dar preferencia a un piloto. Al final, Antonelli sigue liderando el campeonato, mientras que Russell en estos momentos ocupa la tercera posición, por detrás del británico de Ferrari.

Pero el director técnico, James Allison, ha rechazado rotundamente estos rumores y ha explicado por qué, desde el punto de vista del equipo, todo este debate no tiene nada que ver con la esencia de la Fórmula 1.

Mercedes incluso dedicó un apartado específico a esto en su análisis oficial posterior al gran premio en territorio español. El trasfondo: tras la carrera de Barcelona, se habían generado numerosas discusiones en las redes sobre si el equipo debería favorecer a Russell o a Antonelli en la lucha por el título con Hamilton cada vez más cerca.

Para Allison, este tipo de acusaciones son difíciles de entender. "La gente se identifica mucho con los pilotos a los que apoya", explica. Esto suele dar la impresión de que cada resultado o cada decisión estratégica se toma automáticamente a favor o en perjuicio de un piloto concreto.

Sin embargo, quien haya trabajado alguna vez en un equipo de F1 vería la situación de forma totalmente diferente. "Si tuvieras la suerte de trabajar en un equipo, comprenderías inmediatamente la cultura de ese equipo", afirma Allison.

"Cuando oímos esas cosas, para nosotros es como un idioma extranjero", añadió.

Mercedes piensa más en el mundial de constructores

El núcleo del razonamiento de Allison es sencillo: para un equipo de Fórmula 1, lo que cuenta al final es, sobre todo, el campeonato de constructores. Ahí es donde se reparten los premios en metálico y donde se decide el éxito deportivo del equipo.

"Nos interesa que ambos pilotos tengan éxito", subraya Allison. "En realidad, nos da igual qué piloto vaya por delante del otro". El objetivo es siempre el mismo. "Queremos un doblete en cada carrera. Y nos da igual en qué orden".

Sin embargo, Allison tampoco quiere descartar por completo la posibilidad de una estrategia de equipo. El director técnico de Mercedes establece un límite claramente definido. "El único momento en el que nos pronunciaríamos es aquel en el que un piloto ya no tuviera, matemáticamente, ninguna posibilidad de ganar el título".

Entonces, la situación podría cambiar. "Si el otro piloto está luchando contra un rival de otro equipo, entonces tenemos derecho a opinar". Sin embargo, Mercedes está muy lejos de ese escenario en estos momentos. Con Antonelli al frente del campeonato del mundo y Russell aún a tiro, ambos pilotos están metidos de lleno en la lucha por el título.

Y Allison añadió de forma más concreta: "Nuestro campeonato más importante no es el mundial de pilotos", explica Allison. "Si recibimos una bonificación, es por nuestra posición en el mundial de constructores".

Por el contrario, ganar el campeonato de pilotos no supone ninguna ventaja económica directa: "No obtenemos nada a cambio, por eso todo lo que nos interesa está directamente orientado al campeonato de constructores".

Y precisamente por eso no tiene sentido dar preferencia a uno sobre otro. "Simplemente queremos siempre el máximo de puntos de ambos pilotos".