La razón por la que Mercedes no copió los pontones a Red Bull y Ferrari

Cargar el reproductor de audio

El fabricante de automóviles alemán tomó un camino diferente al resto de las escuderías para la temporada 2022 de Fórmula 1, puesto que adoptó un diseño propio de los pontones para el W13, lo cual era muy diferente a la idea del efecto "downwash" de Red Bull, así como el "inwash" de Ferrari.

Aunque Mercedes tuvo dificultades con su coche de 2022, el equipo insistió en que sus problemas no tenían nada que ver con la elección que tomaron a comienzos de temporada sobre el diseño de sus pontones.

Lo que les llevó a centrarse en solucionar los problemas con el porpoising, que arruinaron el inicio de la campaña en lugar de preocuparse por los pontones o 'sidepods', realizando cambios en la mayoría de los demás aspectos del coche que le ayudaron a darle la vuelta a la situación.

El director de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, dijo que el equipo nunca sintió que tuviera que centrar demasiado esfuerzo y atención en la solución de los sidepods, ya que no provocaba un gran déficit de rendimiento.

Además, explicó que el equipo siempre ha sabido que el mejor camino hacia el éxito era seguir adelante con sus propias ideas en lugar de limitarse a copiar a los demás.

"La mayor parte de la ingeniería, sin duda desde el punto de vista aerodinámico, son las partes que no se ven bajo el suelo", dijo Shovlin. "Ahí es donde está gran parte del trabajo".

"Siendo realistas, el concepto del sidepod era algo con lo que teníamos que comprometernos de todos modos durante el año. Pero si nos hubiéramos centrado más en buscar una solución rápida, podríamos haberla copiado y puesto en marcha para ver qué tal funcionaba".

"El objetivo para nosotros siempre ha sido intentar entender nuestro trabajo, aprender y encontrar nuestro propio camino, porque si quieres ganar carreras y campeonatos del mundo, no lo consigues copiando el diseño de los demás".

"Todos nuestros otros coches han tenido características pioneras, tenían ideas inteligentes. Hemos intentado ser punteros con la tecnología, así que seguiremos haciéndolo", recalcó.

A pesar de mantenerse firme en la elección de sus pontones para 2022, Mercedes podría hacer un cambio para el año que viene, ya que están considerando modificar el concepto de su coche.

El diseño de los pontones de Red Bull no fue lo único que llamó la atención este año, porque fue un concepto de baja resistencia que ayudó al equipo a conseguir una impresionante velocidad en recta, lo que le dio una gran ventaja a lo largo de la campaña.

Shovlin dijo que Mercedes, que ha sufrido mucha resistencia aerodinámica, es consciente de esta característica, pero que no están demasiado obsesionados con aumentar la velocidad punta.

"Cuando tienes un reglamento completamente nuevo es difícil saber hacia dónde va a dirigir su diseño cada uno", explicó.

"Su coche parece que tiene menos resistencia con las mismas características. A principios de año, teníamos que correr con niveles de carga aerodinámica muy altos, lo cual no ayudaba desde ese punto de vista".

"Pero si nos fijamos en Brasil, no teníamos el coche más rápido, pero podíamos adelantarles y pudimos conseguir un doblete. Así que ir rápidos en recta no es nuestra mayor prioridad ahora mismo. Uno de los más rápidos es el Williams. Así que eso no define 100% tu nivel de rendimiento".

"Pero cuando tienes un coche similar [a otros de la parrilla] obviamente es una ventaja. Así que es algo que nos gustaría solucionar. Pero la prioridad siempre será el rendimiento base del coche y conseguir que esté donde de verdad queremos", apostilló.

Mercedes consiguió solucionar la mayoría de sus problemas de porpoising a lo largo de la campaña, pero aún así se encontró con algunos problemas una vez avanzaba el año.

Shovlin dice que es consciente de que el problema volverá cuando el equipo añada más carga aerodinámica al coche durante el invierno, pero cree que las nuevas normas sobre los bordes del suelo también le ayudarán a superar algunos de sus problemas.

"Cuanto más se carga el suelo, más probabilidades hay de que se desencadenen esos problemas", dijo.

"Donde hemos hecho grandes progresos es en las rectas. En Imola, Yeda, Bahrein, las primeras carreras, el coche rebotaba mucho. Y hemos conseguido controlarlo muy bien".

"Todavía teníamos problemas en las curva rápida, porque el suelo del coche llegaba a un punto en el que tocaba [el asfalto]. Y eso puede causar un poco de inestabilidad. Pero los cambios en el reglamento para el año que viene ayudarán a solucionarlo".

"Sin embargo, no van a hacer que el problema desaparezca. Facilitarán un poco las cosas a los equipos. Pero tenemos la esperanza de que el trabajo de aprendizaje y comprensión de principios de año nos ayude, al menos, a desarrollar una buena base para el año que viene", finalizó.