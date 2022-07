Mercedes se defiende y niega que el cambio de reglas le beneficie

Cargar el reproductor de audio

Después de que la FIA revelara sus planes de hacer cambios en el reglamento relacionado con el suelo de los Fórmula 1 para aliviar los problemas de porpoising al que se han enfrentado varios equipos, estos se han visto involucrados en una discusión con pensamientos contrarios.

El órgano rector anunció la semana pasada que planeaba modificar el reglamento técnico de 2023 elevando los bordes del suelo y la zona del difusor por motivos de seguridad, pero algunas escuderías se posicionaron en contra de esta medida.

El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo que había "mucha presión para cambiar el reglamento de manera significativa de cara al próximo año para que un determinado equipo pueda correr con su coche más bajo y beneficiarse de ello", insinuando que era Mercedes.

Pero el director de ingeniería de la escudería alemana, Andrew Shovlin, dijo que no había realmente ninguna garantía de que ninguno estos cambios fueran a beneficiar a su conjunto, pero que eran necesarios para resolver los problemas de seguridad derivados del porpoising.

"La realidad es que estamos trabajando para resolver nuestros problemas por nuestra propia cuenta, y creo que hemos avanzado mucho en este aspecto", dijo Shovlin.

"Podemos entender a los equipos que no quieren que cambie el reglamento. Nosotros, como Mercedes, no sabemos si un cambio de reglamento nos beneficia".

"Si piensas en lo que pasó entre 2020 y 2021, no sabíamos que el cambio de reglamento iba a perjudicarnos más a nosotros que a otros equipos", continuó. "Así que creo que no estamos en una posición clara para decir si los cambios en el reglamento van a favorecer o no a Mercedes".

"Cuando llegó ese cambio en 2020 por motivos de seguridad, Red Bull y Ferrari no se opusieron, pero lo más importante es que Mercedes tampoco lo hizo. Al final pasó, y no nos convenía, pero sucedió", añadió Shovlin.

La propuesta actual de la FIA para el reglamento de 2023 se trata de aumentar los bordes del suelo en 25 mm, pero se cree que algunos equipos estarían dispuestos a llegar a un acuerdo de compromiso y podrían aceptar un incremento menor.

Sin embargo, Shovlin cree que este compromiso "lo tienen los equipos que piensan que habrá un cambio sí o sí, por lo que quieren que sea el mínimo posible", y que la Fórmula 1 no puede dejarse influenciar en un tema relacionado con la seguridad.

"Como dijimos, como equipo, seguramente todos podemos trabajar en esto, pero si realmente lo que queremos es que los coches corran de una manera diferente, con estas reglas siempre vas a necesitar un monoplaza que sea muy plano", dijo Shovlin.

"Ya ha habido algunos accidentes importantes este año, en los que un coche ha tocado mucho con el suelo y un piloto pierde el control, o pasan por encima de un bordillo y es algo parecido".

"Así que el argumento de la seguridad tiene que ver tanto con eso como con la comodidad", concluyó el de Mercedes.

