El alerón delantero que Mercedes había llevado al GP de Estados Unidos fue declarado como "ilegal" por la FIA y finalmente no pudieron montarlo en su monoplaza, pero veremos una versión modificada la próxima semana en el GP de México.

La solución llevada a Austin por los aerodinamistas de Brackley no pasó la supervisión de la FIA previa a la cita, por lo que la novedad, que estuvo a la vista de todos en el pit lane, no pudo ser instalada en el Mercedes W13.

¿Qué ha sucedido? La explicación es muy sencilla: los ingenieros del equipo alemán intentaron sin éxito convertir los soportes del último flap de su alerón delantero en desviadores de flujo, con funciones claramente aerodinámicas.

Sin embargo, las reglas son claras el artículo 3.9.8.b del Reglamento Técnico de la F1 establece que cada equipo puede colocar hasta ocho soportes a cada lado del alerón delantero para conectar dos flaps. Dicha norma también define las medidas de esos soportes: no deben superar los 40 mm, no deben tener un grosor de más de 6 mm y no deben exceder una longitud de 70 mm.

Esos valores no fueron respetados por los aerodinamistas de Brackley y, por lo tanto, los comisarios técnicos de la FIA declararon como ilegal su nueva solución.

Tras darse a conocer la noticia, se acusó a Mercedes de querer hacer que su alerón delantero dirija el flujo de aire al exterior de los neumáticos delanteros, aprovechando los soportes estructurales que se transformaban en elementos aerodinámicos que pasaban a ser generadores de vórtices.

Mercedes envió dicha solución en un modelo CAD a la FIA para que lo vieran antes de convertirlo en realidad y llevarlo hasta el Circuito de las Américas, por lo que algunos se preguntaron por qué la solución no se prohibió hasta que llegó a la pista.

En un momento en el que la construcción de una nueva pieza no sólo tiene implicaciones técnicas, sino también económicas, era inevitable que surgiera la polémica sobre el gasto innecesario en el que incurrió Mercedes al diseñar y construir una pieza que luego sería ilegal.

Si ese hubiera sido el caso, el equipo de las balas plateadas estaría en su derecho de pedir a la FIA que los costes de dicho alerón delantero se dedujeran del límite presupuestario del equipo.

Pero según Motorsport.com, el informe de que dicha pieza no cumplía con el reglamento técnico se hizo y se envió a tiempo, pero en Brackley ya habían empezado a producir la pieza en cuestión.

Eso se debe a que el concepto podía ser reusable. De hecho, la próxima semana, en México, los de Brackley llevarán a pista una segunda versión que esperan que sí que respete el artículo 3.9.8.b del Reglamento Técnico y pueda ser montada en el coche durante el fin de semana.

