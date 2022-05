Mercedes confía en mejoras que les den "bastante tiempo por vuelta"

Cargar el reproductor de audio

El fabricante de coches alemán ha tenido un comienzo difícil en la temporada 2022, donde su W13 sufriendo un porpoising que está comprometiendo su rendimiento.

El equipo ha descubierto que, para evitar que su coche rebote, necesita elevar tanto la altura del monoplaza que cede mucha carga aerodinámica y, por tanto, tiempo en cada vuelta.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, pidió disculpas a Lewis Hamilton por la radio del equipo al final del Gran Premio de Emilia Romagna por lo que definió como un coche "imposible de conducir", con el que el heptacampeón del mundo cruzó la bandera a cuadros en 13ª posición.

Aunque el equipo admite que no hay una solución inmediata para sus problemas, Wolff cree que los cambios que están preparando para las próximas carreras en Miami y Barcelona podrían ser críticos para permitir que su coche funcione con una mejor configuración.

"Creemos que la ciencia que estamos aplicando en este momento nos ayudará a que el coche corra más bajo", dijo.

"Es donde creemos que tenemos lo mejor de la aerodinámica, pero no hemos sido capaces de desbloquearlo debido que el coche toca el suelo".

"Si somos capaces de solucionar eso, eso significa que hay bastante tiempo por vuelta que podemos encontrar. Si no, necesitamos tener otra idea".

Aunque Mercedes sabe que hay muchas áreas en las que el W13 tiene que mejorar antes de que pueda desafiar a Ferrari y Red Bull en la parte delantera, Wolff tiene claro que se puede progresar mucho una vez que se haya eliminado el porpoising.

"La cuestión fundamental que, en cierto modo, lo eclipsa todo, es que nuestro coche tiene más porpoising que los demás", dijo.

"Debido al rebote, no podemos hacer funcionar [el coche] donde debería, y eso tiene enormes ramificaciones en la puesta a punto, en el agarre de los neumáticos, etc, etc".

"Por lo tanto, una cosa está interrelacionada con la otra. Creo que, si conseguimos controlar el porpoising, conseguiremos mucho más en términos de rendimiento del coche".

"Si no lo conseguimos, hay vías de desarrollo más convencionales que aún no hemos probado. Quiero que nos demos el tiempo necesario para tomar esa decisión".

El Gran Premio de Emilia Romagna fue el más difícil de Mercedes en lo que va de temporada, ya que ni Hamilton ni George Russell se clasificaron entre los 10 primeros. Sin embargo, Russell pudo llegar hasta la cuarta posición en carrera.

En cuanto a su mensaje de radio posterior a la carrera a Hamilton, Wolff explicó que fue motivado por saber que el equipo estaba defraudando a sus pilotos.

"Es simplemente que el coche no se podía conducir de la misma manera que antes", dijo. "Mira la recta, la forma en que rebota en la recta principal".

"A veces me pregunto cómo los dos pueden mantener el coche en la pista. Y Lewis [Hamilton] se merece algo mejor por nuestra parte".

"Pero somos un equipo, así que todos tenemos que hacer lo máximo para proporcionarle una máquina que sea capaz de luchar por las posiciones delanteras".