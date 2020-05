¿Es Mercedes el mejor equipo de la historia de la F1?

El caso del equipo Brawn entra en este recuento estrictamente numérico, pues apenas disputaron 17 carreras, las del mundial 2009 en el que consiguieron el título. Sus números en el contexto general de la historia de la Fórmula 1 son difícilmente comparables, aunque no despreciables, en especial recordando que nacieron de lo que era el equipo Honda apenas unos meses antes.

Ha pasado más de una década desde el último título de los de Maranello, pero se han mantenido siempre como actores principales y su racha actual aún no llega a la que acabó después de más de dos décadas con Michael Schumacher y su primer título de rojo tras el conseguido por Jody Scheckter en 1979.

Scuderia Ferrari - 24%

A la luz de la efectividad, por supuesto los números no llegan al nivel de Mercedes, pero esto es consecuencia de su presencia en cada mundial hasta la fecha, de haber navegado a través de cada época y reglamento técnico, de los altibajos normales de cualquier organización, cambios en la gestión, algunos diseños que no funcionaron, etc.

Porcentajes de éxito y forma actual aparte, Ferrari es el referente por excelencia y su peso en la categoría trasciende lo que consiga en la pista. Haber ganado casi una cuarta parte de las carreras que han corrido (238 de 991) a lo largo de siete décadas, es igualmente una cifra impresionante.

La Scuderia tiene la marca del mayor número de temporadas consecutivas con al menos una victoria, 20 en total entre 1994 y 2013.