Mercedes justifica por qué no cambia a un alto rake en 2021

El fabricante alemán sospecha que las nuevas reglas aerodinámicas de la F1 han perjudicado a los coches de bajo rake mucho más que a sus rivales de un rake alto (el rake es la inclinación del monoplaza desde el morro hasta la parte trasera).

El equipo cliente de Mercedes Aston Martin, que también tiene un coche de bajo rake, cree que el paso atrás de rendimiento debido a los cambios en el fondo plano es de hasta un segundo por vuelta.

Y aunque hay cierto margen para que tanto Mercedes como Aston Martin eleven un poco la parte trasera de sus coches para recuperar parte de la pérdida de carga aerodinámica, hacerlo hasta los extremos que alcanza Red Bull en sus monoplazas es imposible.

Cambiarlo completamente no solo requeriría una configuración de suspensión trasera completamente nueva, algo que no está permitido según las reglas actuales, sino que también obligaría a ambos equipos a comenzar toda su aerodinámica prácticamente desde cero.

El jefe de ingeniería en pista de Mercedes, Andrew Shovlin, dijo que los muchos meses de trabajo que serían necesarios para volver a los niveles actuales de carga aerodinámica harían que la temporada estuviera acabada.

"Tenemos un coche que podría ganar el campeonato si tomamos algunas decisiones inteligentes con él, hacemos un buen trabajo con él y trabajamos bien durante el año", explicó.

"Pero sea la clave un rake alto o bajo, ya no podemos hacer nada al respecto. Lo que no podemos hacer es decir de repente que vamos a levantar la parte trasera de nuestro coche 30 mm y trabajar con eso, porque eso arruinaría la temporada. Perderíamos mucho haciendo eso, simplemente no sería práctico".

El director del equipo Aston Martin, Otmar Szafnauer, cree que la suspensión trasera hacía imposible la búsqueda de un coche de mayor rake.

"Por primera vez desde lo que me alcanza la memoria, en mis 24 años en la F1, tuvimos que homologar la suspensión debido a las reglas de COVID", dijo.

"Solo puedes cambiarla si usas tus tokens en la suspensión. Así que incluso si quisiéramos hacerlo y llevar una altura trasera de 150 mm, no podríamos".

Shovlin dijo que aunque es evidente que las nuevas reglas han favorecido a los coches de alto rake, no tenía sentido que Mercedes perdiera el tiempo preocupándose por ello.

"¿Este conjunto de reglas hizo retroceder a los coches de bajo rake más que a los de alto rastrillo? Podría ser así", declaró.

"Sé que ellos [Red Bull] ganaron la última carrera de 2020 pero, en general, nosotros estábamos por delante al final del año y ahora no es así".

"Entonces, o nos afectaron más las nuevas reglas o ellos han tenido una tasa de desarrollo más rápida desde que aplicaron los cambios de reglas. Pero es así".

