Mercedes no jugará "a las sillas musicales" con sus pilotos

Un artículo publicado en la prensa británica a principios de mayo afirmaba que Bottas podría no terminar la temporada en Mercedes tras un flojo comienzo de año que le ha llevado a estar a 37 puntos de su compañero de equipo, Lewis Hamilton, en la clasificación.

Pero la información rápidamente fue desmentida por el propio Bottas, que lo calificó de "tonterías", mientras que Hamilton pidió a los críticos del finlandés que "le dieran un respiro", mostrando su apoyo.

El jefe de Mercedes F1, Toto Wolff, dejó claro que el equipo nunca consideraría cambiar de pilotos a mitad de año, haciendo referencia a los dos cambios anteriores de Red Bull en mitad de la temporada.

"A menos que tenga una gripe y no pueda conducir, va a estar en ese coche", dijo Wolff sobre Bottas en una entrevista en Sky Sports F1. "No veo ninguna razón para cambiar. A estos tipos de allí [Red Bull] les gusta jugar al juego de las sillas. Así que no esperéis ningún cambio".

"Si no estás contento con tu mujer, y ya empiezas a buscar otras, no va a mejorar la relación. Intento trabajar en la relación con mi piloto, y conseguir el mejor resultado para él antes de empezar a coquetear con otra persona".

Wolff añadió después: "Nunca hemos hecho eso. Obviamente, las cosas siempre pueden cambiar por cualquier razón, pero no ha sido, ni es nuestro plan hacer esto. Lo que venga el próximo año, vendrá el próximo año".

A Russell, junior de Mercedes, se le ha señalado varias veces como sucesor de Bottas o Hamilton en el equipo principal, después de impresionar en su trayectoria en F1 hasta la fecha con Williams.

Russell hizo una aparición puntual para Mercedes en Sakhir el año pasado después de que Hamilton diera positivo por COVID-19, y protagonizó la clasificación al acabar en segundo lugar y casi ganó la carrera.

Tanto Hamilton como Bottas terminan su contrato a finales de año, pero el inglés ya ha insinuado que está dispuesto a correr en 2022.

Pero Wolff dijo que era "demasiado pronto" para hablar de los planes de su alineación de pilotos para 2022, después de haber dicho anteriormente que Mercedes todavía tenía que iniciar formalmente las conversaciones con Hamilton sobre un nuevo contrato.

