Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Mercedes anuncia sus jóvenes pilotos para 2026 con Luna Fluxá al frente

Mercedes ha confirmado su alineación de jóvenes pilotos 2026 con nueve pilotos y la española Luna Fluxá liderando su salto a la F4 con Campos Racing.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Luna Fluxá.jfif

Uno de los equipos puntos de la Fórmula 1 y que más cuida su academia de jóvenes pilotos, Mercedes, como se puede comprobar por su alineación actual, formada por George Russell y Andrea Kimi Antonelli, dos pilotos que ellos mismos formaron y acompañaron en las categorías inferiores, ha anunciado su alineación de jóvenes pilotos para la temporada 2026.

La lista este año cuenta con hasta nueve integrantes, con una variación de edad que va desde los 11 años hasta los 17, así como competiciones muy diferenciadas, como el karting el Campeonato Europeo de Fórmula Regional (FREC).

Como nombre destacado, obviamente está el de Luna Fluxá, una piloto española de 15 años de edad, que este curso competirá en el Campeonato de España de F4 junto al equipo Campos Racing tras haberse graduado con éxito en el Karting. 

La mallorquina se unió al programa de jóvenes pilotos de Mercedes en el año 2022 y desde entonces se ha mantenido como uno de los nombres más destacados de la academia, de hecho, recientemente recibió el premio Rising Star de la F1 Academy en los Autosport Awards.

En este 2026, Mercedes acompañará, guiará y supervisará a Luna Fluxá en su salto a los monoplazas.

La joven piloto española, declaró: "Estoy muy orgullosa de haber formado parte del programa junior durante los últimos cuatro años, es como formar parte de una familia. El equipo me apoya dentro y fuera de las carreras y lo ha hecho desde el karting hasta la Fórmula 4. Han hecho mucho para ayudarme a acercarme a mi sueño de correr en la F1 y les estoy muy agradecida por ese apoyo continuo. Este año correré en la F4 española con Campos; ¡espero conseguir grandes resultados y seguir avanzando!". 

Más sobre Mercedes:

Junto a Luna Fluxá, Mercedes ha confirmado que contará con Rashid Al Dhaheri (17 años), Ethan Jeff ( 17 años), Andy Consani (16 años), Kenzo Craigie, (15 años), James Anagnostiadis (15 años), Many Nuvolini (12 años), Devin Titz (11 años) y Niccolò Perico (11 años), estos dos últimos nuevas incorporaciones.

Gwen Lagrue, asesor de desarrollo de pilotos en Mercedes, quiso decir: "El año 2026 marca el décimo aniversario de nuestro programa de jóvenes pilotos, un hito que refleja una década de identificación, desarrollo y promoción de talentos excepcionales". 

"A lo largo de los años, el programa ha apoyado y formado a pilotos como George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Frederik Vesti y Doriane Pin, guiándolos en su camino hacia el más alto nivel de nuestro deporte".

"Para estos jóvenes pilotos, así como para mi equipo y para mí mismo, la excelencia es la norma. Perfeccionamos y mejoramos continuamente nuestros métodos de apoyo y desarrollo, siempre con el rendimiento, las victorias y los campeonatos como objetivo final. Espero sinceramente que 2026 esté marcado por el éxito, lo que nos permitirá celebrar este décimo aniversario de la mejor manera posible".

 

 

