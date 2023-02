Hamilton subasta el alerón trasero de su F1 campeón para la caridad

Cargar el reproductor de audio

Los coleccionistas de piezas exclusivas de la Fórmula 1 están de enhorabuena después de que Mercedes comunicara que lanzó una subasta de uno de los alerones traseros del monoplaza campeón de Lewis Hamilton de la temporada 2020. Se trata de una de las piezas del W11 con el que el piloto británico se llevó el que hasta ahora es su último y séptimo título mundial, con el que empató a Michael Schumacher en los registros históricos de la máxima categoría del automovilismo.

La puja tiene como objetivo recolectar fondos para United Charity, el mayor portal de Europa para ese tipo de acciones, que irán destinados a la organización benéfica e independiente Österreichische Sporthilfe [Fundación Austriaca de Ayuda al Deporte], que contribuye a la cobertura social de deportistas de élite con y sin discapacidades.

El lateral del alerón posterior de aquel recordado Mercedes está fabricado en carbono, con unas dimensiones de unos 80 centímetros por cada lado, y cuenta con el certificado oficial de la escudería y la firma del heptacampeón del Gran Circo, aunque no está incluido y no podrá realizarse hasta, al menos, mediados del mes de febrero.

La pieza fue donada por el equipo de Brackley gracias a la intervención del director del conjunto germano, Toto Wolff, y se presenta en un marco de alta calidad que incluye el certificado de autenticidad. Su precio ya está por encima de los 15.000 euros, aunque es muy probable que continúe aumentado hasta que se cierre la puja el próximo 10 de febrero a las 17:05 horas de España, cuando se estima que estará valorado en cerca de 50.000 euros.

Con ese monoplaza, Lewis Hamilton fue capaz de cosechar once victorias, con lo que en solo seis carreras no terminó en lo más alto del podio, pero apareció descorchando el champán catorce veces. Además, sumó 378 puntos, una tasa cercana al 80% del máximo total en una temporada condicionada por la pandemia de la COVID-19, aunque esa no es su mejor marca, ya que data del 2015, año en el que también fue campeón.

