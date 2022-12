Wolff ve a Hamilton más años en Mercedes: "¿Por qué no diez títulos?"

Cargar el reproductor de audio

En estos momentos, Lewis Hamilton tiene un contrato en vigor con Mercedes, pero su extensión no es demasiado larga, ya que expirará a finales de la temporada 2023 y, aunque el pasado curso no fue muy positivo para el equipo alemán, el piloto británico parece que quiere seguir compitiendo en Fórmula 1 con las flechas plateadas algunos años más.

"Todavía me siento muy bien y tengo la impresión de que todavía tengo mucho que dar. Disfruto lo que estoy haciendo", explicó Hamilton en su momento. "Estoy seguro de que en algún momento podremos sentarnos a hablar sobre el futuro y llegaremos a un acuerdo".

El británico disfruta cada día en Mercedes y también aprecia el tiempo que pasa trabajando junto a ellos fuera de los circuitos. En 2021, por ejemplo, montaron una fundación de forma conjunta. Esa probablemente es la razón por la que Hamilton pospuso el final de su carrera deportiva, que en principio estaba planeado para antes.

"Sinceramente, espero no estar compitiendo cuando tenga 40 años", dijo Hamilton en 2021. Sin embargo, el próximo mes de enero celebrará su 38 cumpleaños. Es decir, si extiende su actual contrato al menos dos años, superaría la marca de los 40".

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, no parece tener dudas de que Hamilton seguirá al volante de uno de sus coches en el futuro. Ya en verano dijo con una gran sonrisa: "Me dijeron: 'Lewis tiene que ganar el octavo título mundial'. Y to dije: '¿Por qué no diez?'".

"Hablamos hace unas semanas sobre cuánto tiempo podría alargarse nuestra unión, y el número que se discutió fue de cinco a diez años", dijo el director austriaco en ese momento, dejando claro que incluso el pobre rendimiento de Mercedes en 2022 no cambiaría esos planes.

La campaña pasada, por primera vez en su carrera deportiva en la Fórmula 1, Hamilton no ganó una carrera a lo largo de todo el curso. "Creo que la mayor ventaja es la cultura que tenemos en el equipo. Para mí, ese es el sistema inmunológico del equipo", explicó Wolff en este contexto.

"Como resultado, seguimos trabajando con la actitud correcta y el espíritu adecuado cuando las cosas no salen como queremos. Y los pilotos son parte de esa cultura" reveló, explicando que Hamilton jugó un papel muy importante para mantener motivado al equipo en 2022.

Incluso en los días malos, Hamilton siempre fue "positivo". "La actitud es genial y eso es algo que ha ido creciendo con él a lo largo de los años", explicó Wolff, quien también es conocedor de que la situación a lo largo de la temporada 2022 fue "muy diferente" para Hamilton.

El piloto británico terminó en la sexta posición del campeonato de constructores, dos posiciones por detrás de su compañero de equipo, un George Russell que sorprendió en su primer curso como piloto de Mercedes y que logró la única victoria de la escudería alemana a lo largo del año.