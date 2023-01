Cargar el reproductor de audio

Lewis Hamilton dijo a finales del año pasado que estaba pensando en firmar una ampliación de contrato con Mercedes durante el invierno, ya que su actual acuerdo acaba a finales de 2023.

En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, durante el Gran Premio de Estados Unidos, Hamilton aseguró: "Vamos a llegar a otro acuerdo. Vamos a sentarnos, vamos a discutirlo en los próximos meses y veremos que pasa".

Si bien ambas partes parecen estar ansiosas por oficializar la firma para evitar que unas posibles negociaciones sobre un futuro contrato lo distraigan de la próxima temporada, todavía no han acordado absolutamente nada.

Eso se debe principalmente a que los caminos de Hamilton y Toto Wolff durante las vacaciones de Navidad estuvieron muy alejados y desde entonces no se han vuelto a ver las caras.

Sin embargo, antes de que tenga lugar la presentación del coche el próximo mes de febrero, y antes del inicio de las pruebas de pretemporada en Bahrein, Wolff aseguró que tendrían una gran oportunidad de reunirse personalmente y llegar a un acuerdo.

"Tenemos todo un año por delante", dijo Wolff. "Y la verdad es que estamos muy alineados".

"En los últimos 10 años, nuestra relación ha mejorado tanto que solo es cuestión de que él vuelva físicamente a Europa, nos juntemos en persona, hablemos un poco y salgamos de la habitación sacando humo blanco después de unas horas", aseguró el austriaco.

Aunque lo más probable es que el contrato de Hamilton sea por dos años más, para dar la máxima flexibilidad tanto a él como al equipo, el piloto británico tiene claro que aún no ve que sea el momento de poner punto y final a su carrera deportiva en la Fórmula 1.

"No me pongo un límite, para ser sincero", dijo en México el año pasado. "Pienso firmar un contrato de varios años más con mi equipo. Realmente, no sé lo que me deparan los próximos cinco años, creo que todavía estamos intentando trabajar en eso".

"Hay muchas cosas interesantes que se están poniendo en marcha, como el lanzamiento de una productora cinematográfica. Pero me siento muy bien, de cuerpo y mente".

"Creo que aún podemos conseguir más cosas juntos. Solo que no sé [por cuánto tiempo]", dijo para finalizar el piloto británico de Mercedes.