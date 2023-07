Mercedes F1 habla de la evolución del coche de cara a 2024

El W14B es un paso adelante con respecto al monoplaza con el que empezó la temporada 2023 de Fórmula 1, pero no es suficiente para el equipo multicampeón del mundo. La intención es volver a la lucha con Red Bull Racing por las victorias en los grandes premios, pero está claro que, con el coche actual, esto no es posible.

Se ha progresado gracias al importante paquete de novedades introducido en el Gran Premio de Mónaco, el cual ha servido para volver a la lucha por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, no para convertirse en rival de Red Bull. Por eso Toto Wolff, director del equipo Mercedes, ha hecho declaraciones claras en las últimas semanas.

"Creo que muy pronto tomaremos una decisión al respecto, no tenemos otra opción", admitió Wolff a los micrófonos de Motorsport.com. "Terminar segundo o tercero no tiene ningún impacto en mí o en el equipo. Lo importante es volver y ganar un título mundial. No será el caso este año".

"Ya tenemos que mirar al año que viene y luego, en todas las carreras que vengan, aprender y desarrollarnos, asegurándonos de que podemos continuar este trabajo el año que viene. Dicho esto, sin embargo, el reglamento será el mismo la próxima temporada. Así que no es que no vayamos a aprender nada continuando con este coche esta temporada. Tenemos que encontrar un equilibrio".

"No creo que lleguen actualizaciones que cambien el coche radicalmente todavía. Pero aún tenemos que dar pequeños pasos. También hemos visto que si encuentras 2-3 décimas de rendimiento, tu posición puede ser diferente en la parrilla".

Precisamente, las próximas actualizaciones serán de gran valor para Mercedes. No se tratará sólo de mejoras para el W14B por sí mismas, sino también de piezas estudiadas que podrán desempeñar un papel la próxima temporada, encontrando su camino en el W15 si se considera que cumplen las expectativas iniciales tras las sesiones en el túnel de viento y de simulación.

"Sólo hemos llegado a la mitad de la temporada y aún queda desarrollo por hacer en estos monoplazas. Absolutamente, hay mejoras que nos gustaría hacer en nuestro coche actual que sabemos que también se aplicarán al monoplaza de 2024", admitió James Allison, director técnico de Mercedes.

"Así que no tenemos la sensación de estar tirando el dinero. La sensación es que con estas actualizaciones estamos invirtiendo en ambas temporadas. Para nosotros las actualizaciones se verán durante un tiempo todavía".

"Veremos cómo se asientan las cosas en el último trimestre o el último tercio de la temporada. Esperemos estar un poco por delante de nuestros rivales y hacer una buena segunda mitad de temporada. Vamos a vigilar a todos los equipos que nos alcancen. Hacemos muchas fotos e intentamos ver qué cambia de una carrera a otra. Nos fijamos cuando aparece algo inusual".

A Mercedes le interesa mucho lo que proponen sus rivales, sobre todo si las innovaciones que introducen les permiten avanzar constantemente en rendimiento. Es el caso de McLaren, que en Silverstone tuvo una actuación excepcional debido a la enorme mejora conseguida con el paquete de novedades introducido en el trazado británico.

"El aspecto interesante e inusual de la mejora aportada por McLaren es que el efecto sobre el tiempo por vuelta fue bastante importante. Es inusual tener un paso adelante de esa magnitud en términos de competitividad relativa a mitad de temporada. Han hecho un buen trabajo, por eso también lo hace interesante para nosotros, porque tenemos las imágenes de antes y después de la introducción de sus cambios y sabemos que el efecto en el tiempo por vuelta ha sido notable".

"Por lo tanto, merece la pena prestar más atención de lo habitual a la actualización de otro equipo competidor, porque en este caso sabemos que cualquier cambio que hayan introducido ha supuesto una diferencia significativa en el tiempo por vuelta. Es muy útil para nosotros saber cuál fue y ver si puede sernos útil para nuestras ideas sobre el desarrollo de nuestro monoplaza", concluyó Allison.