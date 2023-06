Mercedes F1 confirmó su "gran paso adelante" en España

El equipo consiguió su mejor resultado de la temporada 2023 de Fórmula 1 en el Gran Premio de España después de que Lewis Hamilton y George Russell acabaran en la segunda y tercera posición respectivamente. Eso, junto con el buen ritmo del W14 durante toda la prueba, hace pensar que la renovación de los alemanes les haya permitido dar un salto significativo en su estado de forma tras meses de sufrimiento con el concepto de ir sin pontones.

Sin embargo, las lecciones de 2022, cuando esperaban que su velocidad en el mismo lugar marcase un antes y un después, les han hecho no confiarse todavía. Aunque el director del equipo, Toto Wolff, no da nada por sentado, admitió que la situación no parece repetirse como hace doce meses.

Cuando se le preguntó sobre si creía que el progreso en el Circuit de Barcelona-Catalunya era real, dijo a Motorsport.com: "Nunca soy optimista, pero en general, creo que es diferente al año pasado. Todavía hay un rebote, que es interesante entender por qué, pero hemos aprendido muchos estos doce meses, por eso tengo razones para confiar un poco más".

Lewis Hamilton parecía tener la velocidad para llevar a su Mercedes a la primera fila en la clasificación, pero se vio perjudicado por los daños en su coche tras un toque con su compañero en la Q2. En la carrera, fue difícil calibrar la diferencia respecto a Max Verstappen, puesto que el neerlandés llevó a cabo una estrategia de neumáticos diferente durante la mayor parte del tiempo.

La única fase en la que ambos rodaron con las mismas gomas fue en el último stint, cuando los teutones parecían ser un par de décimas más lentos. El heptacampeón terminó a tres décimas del giro del de Red Bull pese a beneficiarse del uso del DRS, y Wolff consideró que había poco margen entre ambos, lo que suponía un gran paso adelante teniendo en cuenta la situación en la que se encontraban al inicio del curso.

"Creo que son dos o tres décimas", dijo el austriaco. "Y eso es un gran paso adelante, pero tenemos que mantener la calma, porque el año pasado nos vimos bastante bien en Barcelona. Sin embargo, mientras que vayamos hacia arriba, va a ser como los precios de las acciones, que suben y bajan, aunque tendremos momentos complicados, pero estoy contento con el trabajo que se ha hecho en Brixworth y Brackley".

El máximo responsable de Mercedes también alabó la convicción que tuvo el personal de la escudería alemana a ser lo suficientemente valientes como para dar la espalda al concepto de no tener pontones y cambiar su monoplaza: "Es un testimonio del duro trabajo que se ha realizado en los últimos meses, y de la valentía en cuanto a la dirección de desarrollo de embarcarse en una suspensión delantera, un suelo, una carrocería, y muchas otras partes nuevas. Tenemos una plataforma sólida desde la que desarrollar, ahora entendemos un poco más que antes".

