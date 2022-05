Cargar el reproductor de audio

Durante la carrera del Gran Premio de Miami 2022 de Fórmula 1 se vivió uno de los momentos de tensión más altos dentro del equipo Mercedes en mucho tiempo, y es que su siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, cuestionó la estrategia seleccionada por sus ingenieros, o mejor dicho, la nula capacidad de acción de Mercedes.

El muro comentó al británico que sería él el que elegiría el momento para montar otro juego de gomas, mientras que el piloto se quejaba porque dentro del coche "no tienes toda la información y no sabes dónde está todo el mundo", y no se cortó al soltar por la radio al famoso Peter Bonnington, su ingeniero de pista: "Dímelo tú, tío. No me lo dejes a mí".

Hamilton, tras bajarse del coche, indicó que sentía que "estaba como apostando" en una situación así, mientras que su compañero, George Russell, fue el que más se benefició de las paradas en boxes, ya que subió varias posiciones al aprovechar el coche de seguridad que salió por el accidente entre Lando Norris y Pierre Gasly.

El joven inglés decidió no parar con la intención de que un incidente le permitiera tener una ventana para no perder tiempo en el pitlane, como así pasó, demostrando que va adquiriendo galones cuando el equipo se lo consintió.

Todo esto acabó con Hamilton por detrás de Russell al final de la carrera, creando una innecesaria lucha en pista cuando se encontraron peleando por la quinta posición con Valtteri Bottas en mitad de la cruzada.

Como suele hacer Mercedes tras cada gran premio, respondió a las preguntas que hacen los aficionados mediante su director técnico, Mike Elliot. El ingeniero se encargó de explicar lo que sucedió en este encontronazo en pista en Miami entre sus pilotos y la polémica con la estrategia de Lewis Hamilton.

"El coche de seguridad virtual fue lo primero, y entramos en boxes con George [Russell], exactamente lo que había que hacer", dijo el británico. "Estábamos en una posición en la que había una gran diferencia entre Valtteri [Bottas], seguido de cerca por Lewis [Hamilton], y George un poco por detrás, y en esa fase de la carrera, Valtteri y Lewis estaban con el neumático duro".

"Lewis se acercaba a Valtteri e iba a tener la oportunidad de adelantar en la pista con un movimiento de carrera normal, y eso es lo que esperábamos que fuera, pero ese coche de seguridad virtual se convirtió rápidamente en un coche de seguridad completo, en ese momento se cerraron todos los huecos", expresó Elliot.

"Se comprimió la parrilla de nuevo, e íbamos a estar en una posición en la que George estaba con un medio nuevo contra un neumático duro usado en Lewis y Valtteri", continuó el director técnico de Mercedes". "Así que estábamos entre la espada y la pared".

De esta forma, la lucha por la quinta plaza en el Gran Premio de Miami se convirtió en una carrera a diez vueltas con tres pilotos con diferentes neumáticos, y donde Russell tenía toda la ventaja: "El coche de seguridad llegó en el momento menos oportuno para Lewis".

"Si no entraba en boxes siempre iba a tener a George detrás con un neumático mucho más nuevo, si entraba en boxes, perdería la posición en pista con George, acabaría detrás de él. Aunque Lewis hubiera tenido un neumático nuevo, los únicos compuestos sin usar que teníamos disponibles eran el duro o el blando, y aunque se podría pensar que el blando hubiera sido una buena solución, sabíamos que se sobrecalentaría muy rápidamente", explicó.

"Lo sabíamos porque estaba justo detrás de George luchando en la pista, y eso habría puesto aún más calor en los neumáticos, así que estábamos entre la espada y la pared, y no había una respuesta correcta", aseguró Elliot. "Y si estuvieras viendo la televisión, nos habrías visto haciéndole esa pregunta a Lewis, ¿qué pensaba que quería hacer?".

"Eso era porque no había una respuesta correcta o incorrecta y a veces los pilotos tienen una mejor visión en el coche que nosotros como ingenieros mirando los datos. Las circunstancias que se dieron hicieron que Lewis perdiera por culpa del coche de seguridad", defendió el director técnico. "Desgraciadamente, Lewis ya ha tenido mala suerte un par de veces esta temporada, pero así son las cosas y espero que a lo largo de la temporada se equilibre y tenga algunas ventajas gracias a los coches de seguridad en futuras carreras", dijo Elliot, que también habló sobre por qué sus coches intercambiaron las posiciones.

"La respuesta sencilla es que, a ojos de los comisarios, George había obtenido una ventaja duradera al adelantar a Lewis fuera de la pista y, por lo tanto, se nos pidió que volviéramos a intercambiar los coches y eso es lo que hicimos", concluyó el inglés.