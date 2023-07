Mercedes experimentó con "puertas de granero" en el F1 de Russell

La sesión de entrenamientos libres en Spa-Francorchamps dejó a los equipos a ciegas a la hora de elegir sus reglajes para el fin del Gran Premio de Bélgica 2023 de Fórmula 1 debido a las condiciones del parc fermé desde el viernes por la tarde. Lewis Hamilton admitió que fue algo similar a un juego de adivinanzas para seleccionar la mejor opción, y el equipo decidió cubrirse con una configuración de menor y mayor carga aerodinámica en sus dos coches.

Aunque la elección de George Russell de una mayor carga aerodinámica pudo haberle perjudicado en la Q3 de seco, ya que terminó a siete décimas de su compañero, la elección podría dar sus frutos si llueve en las carreras o la degradación de los neumáticos resulta ser un problema, y sobre esa apuesta de dividir a los dos pilotos habló el director del conjunto, Toto Wolff: "Hemos utilizado dos alerones traseros y configuraciones muy diferentes, y se puede ver que Lewis [Hamilton] es capaz de extraer más rendimiento de eso".

Cuando se le preguntó sobre si la opción de Russell le había perjudicado, el austriaco dijo a Sky Sports F1: "Lo hace, parece un poco como una puerta de un granero en la parte trasera, pero eso puede ser ventajoso para el rendimiento de los neumáticos el domingo. Hoy no ha ayudado, así que tenemos que evaluar por qué no lo ha hecho".

Aunque Russell era consciente de la elección de su ala, admitió estar un poco desconcertado sobre por qué era tan lenta: "Hemos estado fuera de ritmo. Para ser sincero, hemos tenido problemas en esa sesión, y no sé muy bien por qué, normalmente me encantan esas sesiones de transición [hacia seco], pero en cada vuelta no íbamos a ninguna parte".

"Así que tenemos que tratar de revisar y entender. Sabemos que la clasificación no lo es todo aquí, pero sin duda nos habría gustado estar más arriba", dijo el piloto inglés, que contrastaba un poco con lo que comentaba el heptacampeón del mundo que saldrá desde la tercera posición el domingo en Spa-Francorchamps.

"Con la FP1, que fue en mojado y preparando la puesta a punto para la calificación de hoy, cuando finalmente pasó a seco, fue como un gran juego de adivinanzas", explicó Lewis Hamilton. "Espero que el coche sea bueno a largo plazo mañana en la carrera. En general, el monoplaza iba bastante bien, es solo el segundo sector, estamos perdiendo un segundo, así que tengo que ir e investigar para tratar de averiguar dónde está eso, y si hay alguna manera con el paquete que tengo, si puedo cerrarlo ".

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!