Mercedes no caerá en "trampas" con su coche de F1 2024, confía Russell

Mercedes sorprendió en 2023, cuando decidió continuar con su diseño 'sin pontones' y el concepto general de coche concebido por primera vez en el complicado W13 de 2022, tras haber creído erróneamente que podría convertirse en un rival de Red Bull tras la victoria de Russell por delante de su compañero Hamilton en el Gran Premio de Sao Paulo al final de ese año.



Pero Mercedes abandonó rápidamente ese enfoque cuando quedó claro que el W14 estaba muy lejos del ritmo en los test de Bahrein de 2023 y en el inicio de esa temporada.



Lo actualizaron pasándose al concepto de pontones downwash como Red Bull Racing en el GP de Mónaco, y el director del equipo, Toto Wolff, dijo recientemente que en el W15 de 2024 han cambiado "casi todos los componentes que porque sólo haciendo eso, creo que tenemos una oportunidad".



Esos cambios, dijo Wolff, abarcarían "cómo hemos diseñado el chasis, la distribución del peso, el flujo de aire".



En declaraciones a algunos medios de comunicación, entre ellos Motorsport.com, Russell dijo que se sentía "más confiado" de cara a estas vacaciones de invierno, porque Mercedes ha estado "trabajando en el nuevo concepto [W15] durante mucho tiempo y ha habido mucha diligencia en ese concepto".



"Creo que el año pasado todo fue un poco precipitado", añadió George Russell.



"No teníamos toda la información a mano, puede que llegáramos a un par de conclusiones precipitadas sin analizar a fondo las consecuencias".



"Y cuando estrenaos el coche de este año nos dimos cuenta cuando de que habíamos dado un paso adelante en algunos aspectos, pero venía muy lastrado y no lo habíamos tenido en cuenta".

"Así que creo que hemos hecho un gran trabajo para entender realmente lo que necesitamos".

"Obviamente hemos tenido 12 meses más de experiencia para entender mejor el coche y lo que aporta el rendimiento".



"Creo que el año pasado pusimos todos los huevos en la misma cesta y no fue una cesta que proporcionara el rendimiento que esperábamos".



"Pero el hecho es que tenemos que cerrar una brecha enorme".



"El dominio de Red Bull este año es probablemente el mayor de la historia, creo que estadísticamente es el coche más dominante de la F1, así que todos tenemos una gran tarea por delante".



"Pero entro en 2024 con la mente abierta. No creo que nadie espere que nosotros, McLaren, Aston Martin o Ferrari demos ese paso inmediatamente. Pero estoy seguro de que no caeremos en las mismas trampas que el año pasado".