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Mercedes estrenó en Singapur un nuevo mono para ayudar a Russell y Antonelli con el calor

Durante el fin de semana de Marina Bay, Mercedes presentó en primicia la tercera generación del mono 'One Art Air', desarrollado por OMP con Antonelli y Russell.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 19 oct 2026, 18:01

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Singapur es una de las pruebas más exigentes de la temporada para los pilotos desde el punto de vista físico, no tanto por el esfuerzo que supone controlar el monoplaza en las curvas, sino por el calor. Aunque la carrera se disputa por la noche, la humedad y las temperaturas son muy elevadas.

El mismo principio que se tiene en cuenta para la refrigeración de las unidades de potencia —es decir, que llega poco aire fresco para extraer el calor de debajo de la carrocería— también se aplica a la refrigeración del piloto.

Existen estudios científicos que demuestran que cuanto mayor es el confort del piloto dentro del coche, mayor es su capacidad de reacción. Por tanto, no se trata solo de la cuestión de rendimiento, sino también de seguridad.

Es cierto que, desde esta temporada, los habitáculos de los coches son más frescos que en el pasado, ya que parte de la electrónica que genera calor se ha reubicado en otras zonas del vehículo, pero en una prueba tan compleja desde el punto de vista de las temperaturas, el esfuerzo, tanto físico como mental, es demasiado elevado.

¿Qué significa todo esto? Que hay que encontrar una forma de permitir que el cuerpo respire, de que el sudor se evapore y de maximizar el aire fresco. La novedad es que, durante el fin de semana del Gran Premio de Singapur, Mercedes utilizó por primera vez en la historia la nueva generación del One Art Air, desarrollado por la empresa italiana OMP en colaboración con Adidas: el mono que ofrece la mayor transpirabilidad del mundo.

Mono OMP One Art Air

Foto de: Racing Force Group

Tras haber probado tanto la primera como la segunda generación de este mono en otras pruebas, Andrea Kimi Antonelli y George Russell estrenaron la tercera versión en Marina Bay, que mejora precisamente las características de transpirabilidad.

"A lo largo de los años, tras muchos esfuerzos y horas dedicadas a la investigación, hemos logrado dar con una solución para este mono de carreras que puede llevarse a un nivel superior; ofrece un rendimiento excepcional tanto en cuanto al peso como a otras características, entre ellas la transpirabilidad", explicó Paolo Delprato, presidente de Racing Force Group, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Es el mono más transpirable del mundo y es por eso que, por ejemplo, en Mercedes lo han elegido para el Gran Premio de Singapur", añadió.

George Russell, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

La demanda de aumentar la transpirabilidad no provino de la FIA, sino que fue algo en lo que la propia OMP decidió trabajar, ya que lo consideró un aspecto crucial para mejorar la comodidad del piloto en el coche, logrando así un mejor rendimiento, hasta tal punto que también están trabajando con los cascos Bell, que forman parte de 'Racing Force'.

"Mercedes utilizó en Singapur, por primera vez en el mundo, la tercera generación, que es la versión 2027 de este mono, que ofrece un rendimiento aún superior al de las primeras generaciones. Y, de todos modos, ya hay nuevas versiones en proyecto que llegarán".

Una de las características distintivas de este mono es la tecnología de impresión por sublimación que, aunque no es una novedad en el ámbito de la moda, OMP ha llevado al mundo de las carreras. A diferencia de las técnicas tradicionales, que consisten en aplicar una capa adicional sobre el tejido mediante impresión en caliente, la sublimación permite que los colores y los gráficos penetren directamente en las fibras del mono, convirtiéndose en parte integrante del mismo.

Este enfoque ofrece una doble ventaja. Por un lado, permite crear diseños muy complejos y ricos en detalles, como los adornos florales que lució Mercedes en Singapur; por otro, evita cualquier aumento de peso y no compromete las propiedades de transpirabilidad, un aspecto clave en condiciones climáticas tan adversas como las de Marina Bay.

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